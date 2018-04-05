Как менялся домен .BY: от offline-почты к 1 месту по темпам роста в Европе

5 мая белорусский домен .BY отмечает 24 день рождения. Солидный срок для всего, что связано с технологиями. Поэтому не грех вспомнить, что раньше домены были не для всех, электронная почта не передавалась в режиме online, а дверь в “большой интернет” открывалась только через соседние страны. И была ли вообще эта “дверь” из Беларуси до появления своего домена?

На запад через северо-восток

В 1991 году еще не было .BY и даже .RU. Зато вовсю использовался домен, который сегодня уже не ассоциируют с Советским союзом — .SU. Именно в этом домене через московский узел сети RELCOM начал работу один из первых белорусских узлов электронной почты Интернет и телеконференций USENET/RELCOM — brc.minsk.by. Передача данных шла в режиме offline по протоколу UUCP.

Первые почтовые адреса создавались по географическому принципу и имели вид root%brc.minsk.by@relcom.su. В числе первых пользователей:

● belarus.minsk.by — Секритариат Верховного Совета Республики Беларусь;

● bsu.minsk.by — БГУ.

К слову, домен .SU существует по сей день, но уже не имеет статуса географического.

Приходит .BY, но пока не для сайтов

Собственный домен Беларуси был выделен в мае 1994 года. И это не все хорошие новости. Во-первых, белорусские адреса электронной почты приобретают современный вид, например root@brc.minsk.by. Во-вторых, “Открытый контакт” совместно с вычислительно-аналитический центр Министерства образования открывает первый online интернет-канал передачи данных TCP/IP. На скорости 9600 бит/сек канал идет через польский NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Таким образом, электронная почта в Беларуси полностью переходит в режим online.

Тем не менее, домены по-прежнему используются только для почты. Но эксперименты по созданию первых белорусских сайтов уже в разгаре.

Начало большого пути

В апреле 1995 года прошла первая конференция со знаковым названием “Интернет в Беларуси”. Участники как из нашей страны, так и России, Польши, США, Великобритании в своих выступлениях демонстрировали доступ к интернет-ресурсам в режиме реального времени. Более того, организаторы оборудовали компьютерный класс, где любой желающий мог поработать в интернете самостоятельно.

Таким образом, в Беларуси были впервые продемонстрированы возможности доступа к сети интернет в режиме online. А сайт Университетской компьютерной сети Юнибел unibel.by, который запустили специально к открытию конференции, стал одним из первых интернет-ресурсов в стране.

Затем в течение пары лет появляются первый портал open.minsk.by и сотни других сайтов. Помимо географических доменов вида minsk.by, gomel.by, brest.by и т.д. появилась возможность регистрировать свои имена в доменах операторов связи, а также доменах общего пользования (com.by, net.by, org.by, edu.by).

И, разумеется, появляются правила регистрации доменных имен в зоне .BY. Согласно им, любой владелец товарного знака, а также оператор электросвязи, может регистрировать домен третьего уровня (например, site.grodno.by). Причем сделать это можно совершенно бесплатно.

К 2000 году регистрация доменов становится доступной для всех желающих.

Самый быстрорастущий домен Европы

Следующий маленький шаг стал в 2012 году огромным скачком пусть не для человечества, но для небольшого на тот момент домена .BY. В новых правилах не предусматривалась обязательная до того момента проверка Оперативно-аналитическим центром при Президенте РБ заявок на регистрацию доменов.

Кроме того, был отменен 30-дневный период блокировки домена при подаче на него заявки. Другими словами, стало невозможным подать заявку и “придержать” имя, не оплачивая его. Домен уходит тому, кто его первым оплатил, как это до сих пор и происходит во всем мире. Тогда же заработал сервис Whois для белорусских доменов, в котором содержатся данные о владельцах имен. В этом же году техническим администратором белорусской доменной зоны становится hoster.by (УП “Надежные программы”).

Таким образом, с 2012 года зона .BY работает по общемировым правилам. Результат не заставил себя ждать: количество регистраций резко подскочило. К началу 2014 года преодолен рубеж в 100 000 доменов .BY. А вплоть до 2016 года белорусский домен регулярно занимает верхнюю строчку в списке самых быстрорастущих зон в Европе.

Сегодня в домене .BY уже более 125 000 имен. У него также появился младший “брат” — кириллический домен .БЕЛ, в котором уже почти 15 000 зарегистрированных имен. Помимо своих прямых функций обе национальные зоны успели заработать более полумиллиона долларов на благотворительных аукционах доменов .BY и .БЕЛ для детских домов по всей стране.