Белоруска перечислила экстрасенсу $25 000 для «открытия денежных потоков»

Экстрасенс из России мошенническим путем получила от белоруски, жительницы Мозыря 1956 года рождения, 25 000 долларов США. По данному факту Мозырский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Потерпевшая, посмотрев передачу на тему экстрасенсорики, узнала телефон «ясновидящей» из РФ. В ходе телефонного разговора экстрасенс дала ей информацию о том, что ее семье необходимо «открыть денежные потоки» и провести заочный ритуал. Жительница Мозыря согласилась и перевела посредством банковского денежного перевода по переданным ей реквизитам 390 долларов.

После этого женщине неоднократно звонили на домашний и мобильный телефоны неизвестные персоны, якобы представлявшие экстрасенса и выдававшие себя за представителей российского учреждения по парапсихологии. Они убеждали потерпевшую, что ей необходимо продолжить магические действия для «закрытия воронки и ворот проклятия».

Таким образом, женщина в течение месяца переводила различные суммы в РФ, используя для этого личные сбережения, взятый кредит и одолженные у родственников, знакомых и коллег по работе деньги. Ей обещали, что вложенные ею деньги вернут в двойном размере после участия в беспроигрышной лотерее. Женщина никому не рассказывала о происходящем по просьбе "ясновидящей".

В милицию обратились близкие родственники потерпевшей, узнав об этой истории.

Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. Для установления лиц, причастных к совершению преступления, запланировано проведение комплекса следственных действий, в том числе при участии компетентных органов Российской Федерации.

Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам: избегать сомнительных сделок; не доверять людям, заявляющим о наличии у них экстрасенсорных способностей; не соглашатьсяь на участие в беспроигрышных лотереях и прочих играх, сулящих гарантированный доход. В случае обмана рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.