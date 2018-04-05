3 мая в пяти областных центрах Беларуси побиты температурные рекорды

3 мая в пяти областных центрах Беларуси были побиты температурные рекорды. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По всей южной части Беларуси 3 мая был перекрыт температурный максимум дня.

"Граница проходила по линии Гродно - Волковыск - Барановичи - Столбцы - Минск - Березино - Могилев - Славгород - Костюковичи. Температурный рекорд был побит во всех областных центрах, за исключением Витебска", - отметили в Гидромете, сообщает БелТА.

В Гродно 3 мая температура воздуха составляла плюс 27,4 градуса. В Могилеве воздух нагрелся до 29 градусов, в Бресте - до 29,8 градуса, в Гомеле - до 30,9. В Минске 3 мая температура поднялась до 26,8 градуса.

Синоптики прогнозируют, что сегодня, 4 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность. В некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем - 24-30 выше нуля, по северо-западу плюс 20-23.