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04. 05. 2018

В 2018 году отменили вручение Нобелевской премии по литературе

Источник фото: Gazeta.ru

Нобелевскую премию по литературе в 2018 году вручать не будут. Об этом заявила Шведская академия, сообщает ТАСС. Согласно опубликованному заявлению, в 2019 году будут вручены две награды - за 2018 и 2019 годы.

Решение было принято в связи с уменьшением числа членов Шведской академии и ослаблением доверия к ней во всем мире. В течении последнего месяца 7 литераторов подали заявление об уходе из Шведской академии.

Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд подали в отставку, по причине недовольства ведением дел в академии. Затем к ним присоединились Сара Даниус, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс и Сара Стридсберг, сообщает БелТА.

Академики ушли по причине скандальных происшествий, произошедших в академии. Ранее было проведено расследование в отношении Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, который обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах.

В процессе разбирательств была также раскрыта утечка секретной информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе разных годов. Было выяснено, что источник, связанный со Шведской академией, в течение многих лет досрочно сообщал букмекерам имена нобелевских лауреатов.

27 апреля ведомство по борьбе с экономической преступностью 27 апреля приступило к предварительному расследованию по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью академии.

 

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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