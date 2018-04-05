В Витебске хотят запретить продавать алкоголь в местах массового отдыха

УВД Витебского облисполкома инициирует запрет на продажу алкоголя в местах массового отдыха, сообщил начальник УВД Иван Кубраков.

На данный момент предложение УВД Витебского облисполкома уже внесено в органы исполнительной власти. Согласно ему, в местах массового отдыха планируется максимально ограничить или полностью запретить продажу алкогольной продукции, сообщает БелТА.

По мнению начальника УВД Витебского облисполкома, недопустимо распивать спиртное в местах, где находится много родителей с детьми. Он также уверен, что отдых в умах детей не должен ассоциироваться с употреблением алкоголя.

Кроме того, по мнению эксперта, запрет на продажу алкоголя в местах массового отдыха явится мерой профилактики правонарушений в местах массового отдыха и предупреждения гибели людей на воде.

Иван Кубраков отметил, что в 2017 году в 95 местах массового отдыха сотрудники внутренних дел Витебской области обеспечивали охрану общественного порядка. 79 мест располагались вблизи рек и водоемов. Пристальное внимание было обращено также на стихийно возникшие 23 зоны отдыха у водоемов. В этих местах удалось пресечь более тысячи административных правонарушений.