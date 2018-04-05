Обнаруженная в Гродно мина оказалась учебной

Мина, которая была обнаружена среди мусора на заводе в Гродно, оказалась учебной, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

4 мая сотрудники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов обнаружили в привезенном из города мусоре мину. Группа разминирования, которая в срочном порядке прибыла на место происшествия, определила, что мина учебная и опасности не представляет.

На данный момент идет выяснение обстоятельств, при которых мина попала в мусор. На территории областного центра за последние сутки это уже вторая опасная находка. Накануне при строительстве гостиницы в исторической части Гродно был обнаружен 122-миллиметровый снаряд. Благодаря работе снайперов, снаряд был вывезен на полигон и уничтожен, сообщает БелТА.

