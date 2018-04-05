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04. 05. 2018

Обнаруженная в Гродно мина оказалась учебной

Мина, которая была обнаружена среди мусора на заводе в Гродно, оказалась учебной, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

4 мая сотрудники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов обнаружили в привезенном из города мусоре мину. Группа разминирования, которая в срочном порядке прибыла на место происшествия, определила, что мина учебная и опасности не представляет.

На данный момент идет выяснение обстоятельств, при которых мина попала в мусор. На территории областного центра за последние сутки это уже вторая опасная находка. Накануне при строительстве гостиницы в исторической части Гродно был обнаружен 122-миллиметровый снаряд. Благодаря работе снайперов, снаряд был вывезен на полигон и уничтожен, сообщает БелТА.
 

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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