Кардиохирурги в Беларуси провели уникальную операцию 12-летнему мальчику

Белорусские кардиохирурги впервые провели замену клапана легочной артерии чрескожным доступом через просвет сосуда 12-летнему мальчику со сложным врожденным пороком сердца. Оперативное вмешательство выполнено под руководством всемирно известного медика, профессора Марио Карминати.

Операция, проходившая в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, длилась более двух часов и прошла без осложнений. Медики полагают, что 5 мая пациент может быть выписан домой.

Мальчик уже успел перенести в своей жизни четыре операции на открытом сердце, сообщает БелТА.

По информации заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза, такие операции назначаются пациентам с имплантированным кондуитом (протезом сосуда с клапаном). Такие протезы с течением времени подвергаются дегенеративным изменениям и перестают выполнять свою функцию. Поэтому в будущем требуется повторная открытая операция с имплантацией нового кондуита - сложная, травматичная и сопряженная с высоким риском для пациента.

Новая методика предполагает введение клапана чрескожным доступом (через вену) в уже имплантированный кондуит, далее он расширяется специальным баллоном и остается в позиции. Это позволяет отсрочить на долгие годы повторное хиругическое вмешательство.

Профессор Марио Карминати, возглавляющий в миланской клинике отдел врожденных пороков сердца, подчеркнул, что подобная процедура выполняется строго определенной категории пациентов. Важны также качественные подготовка и выполнение процедуры.



