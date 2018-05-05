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05. 05. 2018

Кардиохирурги в Беларуси провели уникальную операцию 12-летнему мальчику

Белорусские кардиохирурги впервые провели замену клапана легочной артерии чрескожным доступом через просвет сосуда 12-летнему мальчику со сложным врожденным пороком сердца. Оперативное вмешательство выполнено под руководством всемирно известного медика, профессора Марио Карминати.

Операция, проходившая в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, длилась более двух часов и прошла без осложнений. Медики полагают, что 5 мая пациент может быть выписан домой.

Мальчик уже успел перенести в своей жизни четыре операции на открытом сердце, сообщает БелТА.

По информации заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза, такие операции назначаются пациентам с имплантированным кондуитом (протезом сосуда с клапаном). Такие протезы с течением времени подвергаются дегенеративным изменениям и перестают выполнять свою функцию. Поэтому в будущем требуется повторная открытая операция с имплантацией нового кондуита - сложная, травматичная и сопряженная с высоким риском для пациента.

Новая методика предполагает введение клапана чрескожным доступом (через вену) в уже имплантированный кондуит, далее он расширяется специальным баллоном и остается в позиции. Это позволяет отсрочить на долгие годы повторное хиругическое вмешательство. 

Профессор Марио Карминати, возглавляющий в миланской клинике отдел врожденных пороков сердца, подчеркнул, что подобная процедура выполняется строго определенной категории пациентов. Важны также качественные подготовка и выполнение процедуры.


 

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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