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05. 05. 2018

Беларусь и Китай планируют отменить визы на срок до 30 дней

Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович сообщил об этом на встрече с китайскими журналистами. В данный момент Китай и Беларусь готовят соответствующее соглашение.

Мясникович отметил, что подписание и вступление в силу соглашения о взаимной отмене визового режима станет одним из основных итогов Года туризма Беларуси в Китае и серьезным толчком для развития туризма между странами.

В 2017 году Беларусь посетили более 20 000 туристов из Китая. Однако, по мнению эксперта, поток китайских туристов в Беларусь еще увеличится - не только за счет познавательного туризма, но и медицинского.

Во время проведения Года туризма Беларуси в Китае пройдут мероприятия, призванные продвинуть Беларусь в качестве туристического направления на китайском рынке, в том числе выставки белорусского искусства, сообщает БелТА.

 

 

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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