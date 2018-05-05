Беларусь и Китай планируют отменить визы на срок до 30 дней

Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович сообщил об этом на встрече с китайскими журналистами. В данный момент Китай и Беларусь готовят соответствующее соглашение.

Мясникович отметил, что подписание и вступление в силу соглашения о взаимной отмене визового режима станет одним из основных итогов Года туризма Беларуси в Китае и серьезным толчком для развития туризма между странами.

В 2017 году Беларусь посетили более 20 000 туристов из Китая. Однако, по мнению эксперта, поток китайских туристов в Беларусь еще увеличится - не только за счет познавательного туризма, но и медицинского.

Во время проведения Года туризма Беларуси в Китае пройдут мероприятия, призванные продвинуть Беларусь в качестве туристического направления на китайском рынке, в том числе выставки белорусского искусства, сообщает БелТА.