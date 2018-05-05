Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продуктов на 2018 год

Беларусь и Россия согласовали балансы взаимных поставок продовольствия на 2018 год, договорившись об объемах ввоза мясной, молочной и другой продукции. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

В конце апреля 2018 года аграрные ведомства России и Беларуси обсудили тему взаимных поставок мяса, сухого цельного молока, сыра, масла, творога, концентрированного молока и цельномолочной продукции. Не согласовали только объемы сухого сыворотки и обезжиренного молока.

Алексей Богданов отметил, что балансы по молоку согласованы. По его словам, стороны способны слышать друг друга и договариваться в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка.

"Мы достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции", - заявил он.

Эксперт также сообщил, что переговоры между Беларусью и Россией по согласованию прогнозных балансов уже успешно завершены. Однако конкретные объемы названы не были.

Документальное оформление достигнутых договоренностей планируется совершить после майских праздников, когда российская делегация прибудет в Минске.