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05. 05. 2018

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продуктов на 2018 год

Беларусь и Россия согласовали балансы взаимных поставок продовольствия на 2018 год, договорившись об объемах ввоза мясной, молочной и другой продукции. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

В конце апреля 2018 года аграрные ведомства России и Беларуси обсудили тему взаимных поставок мяса, сухого цельного молока, сыра, масла, творога, концентрированного молока и цельномолочной продукции. Не согласовали только объемы сухого сыворотки и обезжиренного молока.

Алексей Богданов отметил, что балансы по молоку согласованы. По его словам, стороны способны слышать друг друга и договариваться в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка.

"Мы достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции", - заявил он.

Эксперт также сообщил, что переговоры между Беларусью и Россией по согласованию прогнозных балансов уже успешно завершены. Однако конкретные объемы названы не были.

Документальное оформление достигнутых договоренностей планируется совершить после майских праздников, когда российская делегация прибудет в Минске.

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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