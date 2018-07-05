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07. 05. 2018

Банк ВТБ представил кредит для ремесленников

Банк ВТБ (Беларусь) представил новый кредитный продукт - «Ремесленник».

Для оформления кредита необходимо предоставить паспорт гражданина Республики Беларусь (либо вид на жительство), а также справку из Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Кредит предоставляется на сумму от 100 до 5 000 рублей на срок от 13 до 60 месяцев.

Погашение кредита возможно в любом из офисов банка (вне зависимости от того, где был получен кредит), а также в любом отделении РУП «Белпочта».

Подать заявку на кредит, а также получить более подробную информацию можно во всех отделениях  банка, по телефонам контактного центра или на сайте банка.

 
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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