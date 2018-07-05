Банк ВТБ представил кредит для ремесленников

Банк ВТБ (Беларусь) представил новый кредитный продукт - «Ремесленник».

Для оформления кредита необходимо предоставить паспорт гражданина Республики Беларусь (либо вид на жительство), а также справку из Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Кредит предоставляется на сумму от 100 до 5 000 рублей на срок от 13 до 60 месяцев.

Погашение кредита возможно в любом из офисов банка (вне зависимости от того, где был получен кредит), а также в любом отделении РУП «Белпочта».