Майские скидки на смартфоны Samsung: популярные модели от 29,90 в месяц!

В течение ближайшей недели, в магазинах МТС, до 13 мая 2018 года включительно, многие смартфоны Samsung доступны по специальным ценам. Любой из них можно оформить в рассрочку на 12 месяцев без переплат и первого взноса.

Снижены цены сразу на 11 востребованных смартфонов Samsung S-, A- и J-серии. Их полная стоимость начинается от 329,00 руб., а ежемесячный взнос при оформлении годовой рассрочки – всего от 29,90 руб.

Первоначальный взнос все за участвующие в акции гаджеты составляет 0 руб. Проценты за пользование рассрочкой также отсутствуют. Кроме этого, покупатели любого из перечисленных ниже аппаратов получаютв подарок до 10 ГБ мобильного интернета.