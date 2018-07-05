Майские скидки на смартфоны Samsung: популярные модели от 29,90 в месяц!

В течение ближайшей недели, в магазинах МТС, до 13 мая 2018 года включительно, многие смартфоны Samsung доступны по специальным ценам. Любой из них можно оформить в рассрочку на 12 месяцев без переплат и первого взноса.
Снижены цены сразу на 11 востребованных смартфонов Samsung S-, A- и J-серии. Их полная стоимость начинается от 329,00 руб., а ежемесячный взнос при оформлении годовой рассрочки – всего от 29,90 руб.
Первоначальный взнос все за участвующие в акции гаджеты составляет 0 руб. Проценты за пользование рассрочкой также отсутствуют. Кроме этого, покупатели любого из перечисленных ниже аппаратов получаютв подарок до 10 ГБ мобильного интернета.
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Модель
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Старая единовременная цена со скидкой
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Новая единовременная цена со скидкой
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359,00
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329,00
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388,00
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359,00
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459,00
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419,00
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458,00
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429,00
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559,00
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529,00
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599,00
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539,00
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629,00
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589,00
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839,00
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789,00
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999,00
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929,00
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1 049,00
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999,00
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1 149,00
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1 099,00
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