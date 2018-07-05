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07. 05. 2018

Майские скидки на смартфоны Samsung: популярные модели от 29,90 в месяц!

В течение ближайшей недели, в магазинах МТС, до 13 мая 2018 года включительно, многие смартфоны Samsung доступны по специальным ценам. Любой из них можно оформить в рассрочку на 12 месяцев без переплат и первого взноса.

Снижены цены сразу на 11 востребованных смартфонов Samsung S-, A- и J-серии. Их полная стоимость начинается от 329,00 руб., а ежемесячный взнос при оформлении годовой рассрочки – всего от 29,90 руб.

Первоначальный взнос все за участвующие в акции гаджеты составляет 0 руб. Проценты за пользование рассрочкой также отсутствуют. Кроме этого, покупатели любого из перечисленных ниже аппаратов получаютв подарок до 10 ГБ мобильного интернета.

Модель

Старая единовременная цена со скидкой

Новая единовременная цена со скидкой

Samsung Galaxy J2 2018 (J250F DS)

359,00

329,00

Samsung Galaxy J5 2016 (J510FN DS)

388,00

359,00

Samsung GALAXY J3 2017 (J330F)

459,00

419,00

Samsung Galaxy J7 2016 (J710FN)

458,00

429,00

Samsung Galaxy J5 2017 (J530FM DS)

559,00

529,00

Samsung Galaxy A3 2017 (A320F DS)

599,00

539,00

Samsung GALAXY J7 2017 (J730F DS)

629,00

589,00

Samsung Galaxy A7 2017 (A720F DS)

839,00

789,00

Samsung Galaxy S7 (G930FD) 32Gb

999,00

929,00

Samsung Galaxy A8 (A530F)

1 049,00

999,00

Samsung Galaxy A8+ (A730F)

1 149,00

1 099,00

 

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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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