МТС запустил услуги 4G в новых городах и поселках Беларуси

Скорости 4G пришли еще в 28 населенных пунктов Минской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей. В итоге в Беларуси преимуществами связи четвертого поколения от МТС могут пользоваться уже более чем в 130 городах и поселках, в том числе во всех областных центрах страны.

В декабре 2015 года МТС первым среди мобильных операторов Беларуси запустил 4G. Через год жители всех областных центров Беларуси смогли воспользоваться скоростным интернетом и оценить его преимущества.

В 2017 оператор МТС обеспечил 4G многие райцентры Беларуси, а в 2018 году планирует покрыть 4G практически все районные города и поселки страны. Проект развивается в сотрудничестве с инфраструктурным оператором BeCloud.

Сегодня площадки новых базовых станций расположены в регионах:

• Минская область: Прилуки, Озерцо, Крупица;

• Могилевская область: Быхов, Глуск, Кировск, Климовичи, Кличев, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Чериков, Хотимск, Краснополье;

• Гомельская область: Ветка, Ельск, Жлобин, Корма, Лельчицы, Лоев, Наровля, Октябрьский, Речица, Рогачев, Светлогорск, Солоное, Хойники;

• Брестская область: Ганцевичи.

Удобные тарифы для 4G

Помимо внедрения современных технологий, можно выбрать оптимальный тарифный план для экономии средств. Это специальные 4G-тарифы «4G лайт», «4G мини», «4G макси» и «4G мега». В рамках этих тарифных планов абонентам ежемесячно начисляется от 250 МБ до 3 ГБ мобильного интернета в любых сетях МТС и пакет аналогичного объема в сети LTE — в сумме до 6 ГБ трафика.

Помимо этого, новые абоненты МТС, которые выберут тарифы «4G» до 31 августа 2018 года, смогут пользоваться ими со скидкой на абонплату. Новым абонентам также предоставляется бесплатный безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры на 90 дней.

Активные пользователи интернета могут воспользоваться тарифом «Безлимитище» , включающим в себя неограниченный по объему мобильный интернет и 400 минут на звонки во все сети страны. Также тарифный план дает возможность поделиться интернетом и с другими устройствами.