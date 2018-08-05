24 мая в Минске состоится сольный концерт Nadishana

24 мая в 19:00 в ДК «ШАРКО» (ул.Уральская 3) состоится концерт-мистерия виртуоза-мультиинструменталиста, участника и лауреата всевозможных международных и отечественных музыкальных фестивалей, победителя Russian World Music Awards - 2017, Владисвара НАДИШАНЫ. Можно будет услышать новую программу Надишаны на хендпанах: хангах, RAV Vast и других инструментах.

В коллекции Nadishana около 300 различных инструментов: духовые, перкуссионные, струнные... По каждому классу инструментов он достиг небывалых высот исполнительского мастерства. Благодаря этому, его игру можно услышать на альбомах большого количества музыкантов, работающих в жанрах etno, folk, wordmusik.

«Один из лучших мировых исполнителей на хэндпанах» - лишь одна из сторон его многогранной творческой личности. Но именно эта сторона во всех нюансах и оттенках раскроется на концерте в Минске.

Хэндпан - инструмент нового века, один из самых сложных в освоении, и богатых в плане возможностей и красоты звучания.

Надишана - один из нескольких топ-исполнителей с мировым именем, формирующих и развивающих культуру этого инструмента, создающих новый подход в игре на нем. Использование нечетных размеров, полифонии, техника "split hand" - это характерные черты оригинального стиля Надишаны.

Новая программа - это результат двухлетнего глубокого погружения в мир стальной перкуссии и бесконечного поиска новых звучаний.

Билеты от 25 до 45 рублей.

Уже сейчас можно бронировать места:

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➜Заказать билеты, задать вопроосы организаторорам: +375 29 605 56 51, +375 29 7 707 238 Сергей (Школа этнобарабанов TekaDUM, центр SoundHealing. Звукотерапия в Минске), +375 29 776 88 99 Иван, (Творческая мастерская по игре на хангах Хангмелеон).