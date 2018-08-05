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08. 05. 2018

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора «Такси Алмаз 7788»

Виктор Пузиков Источник фото: Onliner.by

Об этом сообщила пресс-служба УСК по Минску.

Противоправная деятельность владельца минской службы такси «Алмаз 7788» Виктора Пузикова была выявлена сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.  
 
Виктору Пузикову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК РБ и применена мера пресечения в виде залога.
 
Следствие установило, что обвиняемый не отражал выручку, поступавшую от организаций-перевозчиков в виде наличных денежных средств за оказанные информационно-диспетчерские услуги и услуги по сдаче в аренду транспортных средств (автомобилей такси) в документах бухгалтерского учета.  
 
Как ранее сообщал Telegraf.by, руководитель признал свою вину, раскаялся и оказал содействие следствию, а также полностью возместил ущерб – более 1,4 млн рублей (около 710 тыс. долларов). 
 
Виктор Пузиков заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело передано прокурору. 

 

 

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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