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08. 05. 2018

В Рогачеве обнаружено тело мужчины в Днепре

Об этом сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.

Известие о найденном в Днепре теле мужчины поступило вечером 6 мая. Прибывшие на катере спасатели доставили тело погибшего на берег и передали сотрудникам милиции.

Удалось установить личность погибшего. Это местный житель 1938 года рождения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти.
 

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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