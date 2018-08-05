Накануне Дня Победы и в праздничные дни ветераны смогут бесплатно звонить во все сети и за границу

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить своих друзей и близких с Днем Победы. В рамках акции МТС «Звонок однополчанину» белорусским ветеранам будут доступны безлимитные звонки во все сети страны и за границу.

Бонусы в виде безлимитных звонков будут предоставлены ветеранам – абонентам МТС – с 8 по 10 мая. Проверить подключение к акции можно с помощью USSD-запроса *100#. Абонент получит SMS с подтверждением о подключении.

По вопросам участия в акции можно обратиться к специалистам колл-центра по бесплатному номеру 0890 или в салоны связи МТС.

Акцию «Звонок однополчанину», приуроченную к годовщине Великой Победы, мобильный оператор проводит традиционно.