Банкиры назвали «потолок» кредита для белоруса со средней зарплатой

Нацбанк установил новые правила кредитования. Платежи по кредитам теперь не должны превышать 40% среднемесячного дохода, при этом его сумма не может быть выше 90% стоимости залога. Вместе с тем сняты ограничения по выдаче кредитов клиентам с просроченной задолженностью. Нововведение действует с мая 2018 года.
В Банке Москва-Минск корреспонденту Telegraf.by рассказали, что согласно новым правилам, житель Беларуси со среднемесячной зарплатой около 1000 рублей теперь может взять кредит на максимальную сумму 15 000 рублей.
Если взять для примера кредита «На личное», который можно получить в банке Москва-Минск и рассчитать предельные суммы, получается, что белорус со средней зарплатой (в марте она составила 926 рублей) и справкой о доходах может взять в банке кредит максимум 15 000 рублей сроком на 5 лет. При этом ежемесячная выплата по кредиту составит около 368 рублей, что на 2 рубля меньше порогового значения.
Также, чтобы взять у банка, к примеру, 20 000 рублей на 5 лет, необходимо иметь заработную плату около 1230 рублей в месяц. Для оформления такого кредите уже понадобится справка о доходах.
Оценивают платежеспособность кредитополучателя по-прежнему - учитывают размер дохода, наличие незакрытых кредитов и срок работы на последнем месте - он должен быть более 3 месяцев.
Решение о предоставление справок о доходах как и прежде принимается в банках самостоятельно. В частности, в Банк Москва-Минск без предоставления справок выдается до 5 000 рублей, а в случае рефинансирования кредитов – до 10 000 рублей.
Все эти меры предприняты Нацбанком для того, чтобы кредит не становился тяжелым бременем для белорусов.
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь проиграла Швеции и другие результаты первого дня ЧМ по хоккею
Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, начала с поражения - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).