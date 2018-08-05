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08. 05. 2018

Банкиры назвали «потолок» кредита для белоруса со средней зарплатой

Нацбанк установил новые правила кредитования. Платежи по кредитам теперь не должны превышать 40% среднемесячного дохода, при этом его сумма не может быть выше 90% стоимости залога. Вместе с тем сняты ограничения по выдаче кредитов клиентам с просроченной задолженностью. Нововведение действует с мая 2018 года.

В Банке Москва-Минск корреспонденту Telegraf.by рассказали, что согласно новым правилам, житель Беларуси со среднемесячной зарплатой около 1000 рублей теперь может взять кредит на максимальную сумму 15 000 рублей.

Если взять для примера кредита «На личное», который можно получить в банке Москва-Минск и рассчитать предельные суммы, получается, что белорус со средней зарплатой (в марте она составила 926 рублей) и справкой о доходах может взять в банке кредит максимум 15 000 рублей сроком на 5 лет. При этом ежемесячная выплата по кредиту составит около 368 рублей, что на 2 рубля меньше порогового значения.

Также, чтобы взять у банка, к примеру, 20 000 рублей на 5 лет, необходимо иметь заработную плату около 1230 рублей в месяц. Для оформления такого кредите уже понадобится справка о доходах.

Оценивают платежеспособность кредитополучателя по-прежнему - учитывают размер дохода, наличие незакрытых кредитов и срок работы на последнем месте - он должен быть более 3 месяцев.  

Решение о предоставление справок о доходах как и прежде принимается в банках самостоятельно. В частности, в Банк Москва-Минск без предоставления справок выдается до 5 000 рублей, а в случае рефинансирования кредитов – до 10 000 рублей.

Все эти меры предприняты Нацбанком для того, чтобы кредит не становился тяжелым бременем для белорусов. 

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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