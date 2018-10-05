velcom планирует реализовать крупный проект на рынке медиаконтента

В Беларуси появился крупный игрок на медиарынке, который намерен развивать сегмент ТВ, видео, аудио и другого развлекательного контента. Среди планов – собственный ТВ-канал, прямые трансляции футбольных матчей, видео по запросу, дайджест-каналы (Loop Channels) и сверхчёткое ТВ.

Антон Бладик, заместитель директора velcom по фиксированной связи и интеграции, подчеркнул, что реализация проекта в первую очередь поспособствует развитию конкуренции - от этого белорусские пользователи только получат пользу. Амбиции, по словам Антона Бладика, серьезные - стать лидером на рынке медиаконтента.

Заниматься развитием медиаконтента будет отдельное подразделение, которое возглавит бывший руководитель отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

В рамках проекта будут реализованы и производство собственного контента, и адаптация для белорусского рынка популярных мировых шоу и сериалов. Большая их часть получит развитие под брендом VOKA, а отдельные проекты будут доступны существующим операторам в Беларуси.

Распространение получат трендовые форматы, которые сейчас пользуются наибольшим успехом в западных странах, а velcom хотел бы в перспективе заниматься не только вещанием, но и распространением контента.

В самом ближайшем будущем ожидаются трансляции футбольных матчей национального чемпионата. Успешные переговоры на этот счет уже прошли с Белорусской федерацией футбола. Кроме того, планируется вести прямые трансляции с крупных кибертурниров.

Цифровое телевидение VOKA в ближайшем будущем также запустит в Беларуси онлайн-кинотеатр IVI, в котором представлено более 60 000 фильмов и сериалов американских и российских киностудий. А еще в страну придет видеосервис START.RU, делающий ставку на российские кино. Развитие в Беларуси получит также сверхчеткое телевидение. Контент в формате 4K уже представлен в VOKA, а в будущем ассортимент станет шире.

Вячеслав Смирнов отметил, что в Беларуси наступает эпоха «умного» ТВ, которое начинает теснить классическое телевидение.

"Высокий уровень проникновения высокоскоростного интернета создал благоприятные условия для развития рынка OTT (Over the Top), когда для передачи цифрового ТВ может использоваться сеть любого оператора связи, – подчеркнул он . – Сейчас пришло время предложить белорусам интересный медиаконтент, который бы ничем не уступал мировым аналогам. Мы хотим не только удивить, но и предложить свежий взгляд на возможности цифрового ТВ».

11 мая в мультиплексе velcom cinema пройдет «Ночь дегустации сериалов». Около 1000 зрителей бесплатно посмотрят ночью 7 популярных сериалов (первые эпизоды). Мероприятие такого масштаба будет проводиться в Минске впервые.