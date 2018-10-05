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10. 05. 2018

Neoline анонсирует радар-детектор X-COP 7500s со сверхчувствительным модулем EXD

Компания Neoline представляет радар-детектор с расширенной базой GPS, новейшим дальнобойным сверхчувствительным модулем EXD и фильтром Z-сигнатур. Данные технологии являются собственными разработками компании, благодаря которым X-COP 7500s обеспечивает наиболее надежное заблаговременное определение милицейских радаров и камер на дорогах.

Необходимая информация появляется на встроенном OLED-дисплее. Благодаря фильтру Z-сигнатур сводится к нулю количество ложных срабатываний. Он безошибочно определяет и игнорирует сигналы таких систем как Blind Spot Monitoring, Side Assist и Blind Spot Detection. Радар-детектор поддерживает интеллектуальную обработку данных о камерах системы «Автодория».

При работе в режиме «Турбо» модуль EXD увеличивает дальность обнаружения милицейских радаров на 130%. GPS-модуль оснащен базой радаров из 45 стран мира, которая постоянно пополняется – обновления можно скачать на официальном сайте производителя. Neoline X-COP 7500s надежно крепится к лобовому стеклу и не ограничивает обзорность дороги.

 

 

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