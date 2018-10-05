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10. 05. 2018

Новинка для меломанов: SVEN представляет акустику 5.1 HT-201

Компания SVEN анонсирует функциональную акустическую систему HT-201 формата 5.1. Устройство подключается к любым источникам звука: ПК, медиапроигрывателям, телевизорам, смартфонам и планшетам.

Акустику можно использовать как автономный плеер – она воспроизводит музыку с внешних носителей: USB-flash и карт памяти SD. Любители радио оценят встроенный FM-приемник. Систему можно подключить к источникам звука в беспроводном режиме через Bluetooth.

SVEN HT-201 воспроизводит глубокий, сочный бас, чистый, яркий звук на высоких и средних частотах. Акустика справляется с любыми аудиоэффектами и подходит для озвучки игр.

Время и режимы работы системы отображаются на цифровом LED-дисплее. Для управления акустикой служат кнопки на лицевой панели, а также беспроводной пульт. При желании колонки можно повесить на стену – для этого предусмотрены специальные крепления.

 

 

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