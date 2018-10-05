19 мая аквапарк «Лебяжий» празднует свой четвертый день рождения

19 мая Аквапарку «Лебяжий» исполняется 4 года.

В праздничный день самый крупный комплекс водных развлечений Беларуси подведет итоги PR-акции и наградит участников. Лучших ждет утренний романтический заплыв только для двоих, день в аквапарке с главным спасателем, фотосессия на крыше, экскурсия на кухню аквапарка и приготовление авторского блюда с последующим внесением в меню, тренировки с именитыми спортсменами, отдых в VIP-комнате «Территории SPA» и многое другое. Одному из победителей в праздничный день прямо в акватории сделают татуировку – логотип аквапарка. С этого момента он станет постоянным клиентом и сможет пользоваться водными развлечениями по первому требованию.

Всех гостей 19 мая ждет праздничная программа. С 11:00 до 21:00 для посетителей розыгрыши, презентации и дегустации. Так праздничное настроение начнется прямо со входа в аквапарк. Здесь можно будет принять участие в интерактиве от «Суперлото» и даже сфотографироваться с серебряными призерами «Дакар-2018» командой «МАЗ-СПОРТавто». В холле посетителей встретят жители «Контактного Zooпарка»: еноты, кролики и носухи. Здесь же разместится дегустационный стенд с прохладительными напитками и менеджер туристической компании «Белорусский Спутник», которая в режиме онлайн сможет забронировать для гостей отдых в любой стране мира по лучшей цене.

В праздничной акватории помимо водных развлечений гостей ждет более 200 подарков, которые можно будет получить, выполнив несложные задания ведущих. Среди призовых спонсоров пиццерия Papa John’s, сеть ресторанов KFC, ресторан японской кухни Sushi House, фитнес-клуб Pride fitness house, центр современной хореографии, компания «Криница», дельфинарий «Немо», косметическая компания «Белита», «ДНК», салон красоты «Время СПА», частное предприятие «СантаСезон», газета «Прессбол», Минский завод безалкогольных напитков, «Coсa-Cola», «Морозпродукт», «Белорусский Спутник», kreslomeshok.by, картинг-центр «Форсаж», «River Park», kvitki.by и другие. В течение дня посетителей также ждут занятия по аквааэробике, детская анимация с мыльными пузырями, батуты, праздничная фотозона, открытая летняя акватория и профессиональные фотографы.

19 мая вход в аквапарк осуществляется по обычному прейскуранту. Ознакомиться с которым можно здесь: http://waterpark.by/ru/tseny/akvatoriya

Подробности проводимой PR-акции в честь дня рождения аквапарка здесь: http://waterpark.by/ru/uslugi/4ears