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11. 05. 2018

В Минске ветеранам ВОВ раздавали цветы и наборы продуктов

Белорусские ветераны вместе с минчанами отпраздновали День Победы в центре Минска. Автор фото: Алексей Столяров

Ветеранам ВОВ на 9 мая дарили цветы и развозили продуктовые наборы. Социальную инициативу провела торговая сеть «Соседи», посвятив её 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цветы вручали в День Победы в четырех столичных супермаркетах. Кроме того, в рамках социальной инициативы «Заботливые Соседи» в Советском районе Минска ветеранам доставили на дом бесплатные наборы продуктов, в которые вошли крупы, печенье, макароны и прочие необходимые товары.

«Для нас было важно уделить внимание поколению победителей в важный для всех праздник и поблагодарить их за подвиг. Всегда рады ветеранам, традицию продолжим и в следующем году», – отметили в торговой сети «Соседи».

Помимо цветов и подарков, о годовщине Победы в ВОВ напоминало тематическое оформление магазинов. Праздничным был и выбор блюд собственного производства. Наибольшее число посетителей ожидаемо пришлось на магазины в районе первого кольца Минска, где проходили основные мероприятия.

 

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