Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 15:39
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
11. 05. 2018

Лето будет жарким: акция на «Безлимитище» для новых абонентов

Больше возможностей для комфортного общения этим летом: в МТС стартовала акция на тарифном плане «Безлимитище» для новичков.

При подключении на тариф «Безлимитище» до 15 ноября клиенты получат скидку на абонентскую плату. В течение 90 дней ежемесячный платеж составит 12,90 рублей.

Для новых абонентов предусмотрен еще один бонус: услуга «5 любимых номеров во все сети» со 100%-ной скидкой в течение трех месяцев с момента подключения.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

*На тарифном плане «Безлимитище» абонентам предоставляется неограниченный объем интернет-трафика и 400 минут во все сети. 

Подробности вы можете узнать в салонах связи МТС. Онлайн-поддержка и помощь — help.mts.by.

 

Это Интересно
Актуальное
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.