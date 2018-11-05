Лето будет жарким: акция на «Безлимитище» для новых абонентов

Больше возможностей для комфортного общения этим летом: в МТС стартовала акция на тарифном плане «Безлимитище» для новичков.

При подключении на тариф «Безлимитище» до 15 ноября клиенты получат скидку на абонентскую плату. В течение 90 дней ежемесячный платеж составит 12,90 рублей.

Для новых абонентов предусмотрен еще один бонус: услуга «5 любимых номеров во все сети» со 100%-ной скидкой в течение трех месяцев с момента подключения.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

*На тарифном плане «Безлимитище» абонентам предоставляется неограниченный объем интернет-трафика и 400 минут во все сети.

Подробности вы можете узнать в салонах связи МТС. Онлайн-поддержка и помощь — help.mts.by.