В Беларуси составлен рейтинг web-студий и SEO-компаний

Проект «Рейтинг Байнета» подвел итоги рейтингов web-разработчиков, SEO-компаний, креативности web-студий и конкурса сайтов по итогам 2017 года.
Всего в проекте приняло участие более 40 компаний, 20 из них в рейтинге web-разработчиков. За прошлый год они реализовали 670 проектов на общую сумму $4,8 млн, что на $0,6 млн больше, чем в 2016 году. По оценкам организаторов Рейтинга, положительная динамика обусловлена тем, что на первый план выходят задачи интеграции сайта с бизнес-процессами компаний, что требует других компетенций от разработчиков. Стоимость таких проектов выше, чем стоимость создания сайтов.
Наиболее крупным национальным сегментом становится электронная торговля. Сайты e-commerce являются более сложным, чем привычные корпоративные сайты. Также многие разработчики стараются привлекать и работать с международными клиентами, у которых масштабы проектов гораздо большие, чем у белорусских. Из проблем рынка – нехватка специалистов-программистов. По некоторым прогнозам через 3 года в нашей стране невозможно будет найти толкового программиста.
Основные тренды рынка web-разработок Беларуси
На основе данных, предоставленных участниками рейтинга можно выделить следующие тренды:
- студии становятся веб-интеграторами: интеграция и комплексные решения — источник роста разработчиков;
- растет средняя стоимость и сложность проектов;
- белорусские клиенты готовы делать сложные проекты;
- стартапы — драйвер развития разработчиков и интеграторов;
- проблема с кадрами;
- укрупнение рынка: мелкие студии уходят в другие ниши, известные компании растут.
По сравнению с 2016 году, в 2017-м доля малобюджетных проектов (до $3,5 тыс.) участников Рейтинга снизилась с 52% до 46%, а количество проектов с бюджетом выше $30 тыс. осталась на прежнем уровне — 4% от общего числа всех реализованных. Однако у ряда разработчиков бюджеты некоторых проектов превышают $100 тыс. в год.
Т.к. по основным показателям наблюдается незначительная положительная динамика, то говорить о значительном росте рынка не приходится. Годовой объем сегмента простых web-решений в Беларуси по итогам года остался на уровне прошлого и, скорее всего, незначительно превышает $10 млн. Но если говорить о сегменте сложных проектов, то здесь объем рынка может превышать $100 млн.
Средний возраст студий составляет 9,7 лет, а количество сотрудников – 17 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей – 2/16 и 4/34 соответственно.
ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018
- Новый сайт
- RichBrains
- Студия Борового
- SKY INCOM
- LOVATA
- Flex Media
- IQUADART
- Медиа Лайн
- Ariol
- Nineseven
- Abiatec
- KRAVTSOV
- Egorov Agency
- ITG-SOFT
- iMedia Solutions
- Восточные технологии
- Xameleon
- GUSAROV
- ArtisMedia
- ЯР Студия
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Итоги Рейтинга SEO-компаний Беларуси 2018
В рейтинге SEO-компаний Беларуси приняло участие 14 агентств. За 2017 год они реализовали 1105 проектов, что на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек в месяц на SEO по сравнению с 2016 годом немного вырос и составил $300-350.
Участниками Рейтинга освоено $4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем рынка за 2017 год составил не менее $13 млн (с учетом затрат компаний на поисковое продвижение, которые не обращаются к услугам агентств). Это на 30% больше, чем в 2016 году.
Средний возраст агентства составляет 6 лет, а количество сотрудников, работающих в направлении SEO — 9 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей — 2/11 и 3/19 соответственно.
ТОП SEO-компаний Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018
- Seologic
- Click media
- GUSAROV
- Webmart Group
- Allwrite
- Студия Борового
- PingWin
- SEOExpert
- Cropas
- Webernetic
- Ziex
- Link Media
- Intellekt-SEO
- Ariol
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Также были составлены ТОПы агентств с учетом специализации по следующим сегментам бизнеса: Автомобили; Банки, финансы; Строительство и интернет-магазины.
По итогам Конкурса сайтов были объявлены лучшие проекты web-разработчиков, а также составлен Рейтинг креативности web-студий.
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