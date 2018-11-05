В Беларуси составлен рейтинг web-студий и SEO-компаний

Проект «Рейтинг Байнета» подвел итоги рейтингов web-разработчиков, SEO-компаний, креативности web-студий и конкурса сайтов по итогам 2017 года.

Всего в проекте приняло участие более 40 компаний, 20 из них в рейтинге web-разработчиков. За прошлый год они реализовали 670 проектов на общую сумму $4,8 млн, что на $0,6 млн больше, чем в 2016 году. По оценкам организаторов Рейтинга, положительная динамика обусловлена тем, что на первый план выходят задачи интеграции сайта с бизнес-процессами компаний, что требует других компетенций от разработчиков. Стоимость таких проектов выше, чем стоимость создания сайтов.

Наиболее крупным национальным сегментом становится электронная торговля. Сайты e-commerce являются более сложным, чем привычные корпоративные сайты. Также многие разработчики стараются привлекать и работать с международными клиентами, у которых масштабы проектов гораздо большие, чем у белорусских. Из проблем рынка – нехватка специалистов-программистов. По некоторым прогнозам через 3 года в нашей стране невозможно будет найти толкового программиста.

Основные тренды рынка web-разработок Беларуси

На основе данных, предоставленных участниками рейтинга можно выделить следующие тренды:

- студии становятся веб-интеграторами: интеграция и комплексные решения — источник роста разработчиков;

- растет средняя стоимость и сложность проектов;

- белорусские клиенты готовы делать сложные проекты;

- стартапы — драйвер развития разработчиков и интеграторов;

- проблема с кадрами;

- укрупнение рынка: мелкие студии уходят в другие ниши, известные компании растут.

По сравнению с 2016 году, в 2017-м доля малобюджетных проектов (до $3,5 тыс.) участников Рейтинга снизилась с 52% до 46%, а количество проектов с бюджетом выше $30 тыс. осталась на прежнем уровне — 4% от общего числа всех реализованных. Однако у ряда разработчиков бюджеты некоторых проектов превышают $100 тыс. в год.

Т.к. по основным показателям наблюдается незначительная положительная динамика, то говорить о значительном росте рынка не приходится. Годовой объем сегмента простых web-решений в Беларуси по итогам года остался на уровне прошлого и, скорее всего, незначительно превышает $10 млн. Но если говорить о сегменте сложных проектов, то здесь объем рынка может превышать $100 млн.

Средний возраст студий составляет 9,7 лет, а количество сотрудников – 17 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей – 2/16 и 4/34 соответственно.

ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

Новый сайт RichBrains Студия Борового SKY INCOM LOVATA Flex Media IQUADART Медиа Лайн Ariol Nineseven Abiatec KRAVTSOV Egorov Agency ITG-SOFT iMedia Solutions Восточные технологии Xameleon GUSAROV ArtisMedia ЯР Студия

Итоги Рейтинга SEO-компаний Беларуси 2018

В рейтинге SEO-компаний Беларуси приняло участие 14 агентств. За 2017 год они реализовали 1105 проектов, что на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек в месяц на SEO по сравнению с 2016 годом немного вырос и составил $300-350.

Участниками Рейтинга освоено $4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем рынка за 2017 год составил не менее $13 млн (с учетом затрат компаний на поисковое продвижение, которые не обращаются к услугам агентств). Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Средний возраст агентства составляет 6 лет, а количество сотрудников, работающих в направлении SEO — 9 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей — 2/11 и 3/19 соответственно.

ТОП SEO-компаний Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

Seologic Click media GUSAROV Webmart Group Allwrite Студия Борового PingWin SEOExpert Cropas Webernetic Ziex Link Media Intellekt-SEO Ariol

Также были составлены ТОПы агентств с учетом специализации по следующим сегментам бизнеса: Автомобили; Банки, финансы; Строительство и интернет-магазины.

По итогам Конкурса сайтов были объявлены лучшие проекты web-разработчиков, а также составлен Рейтинг креативности web-студий.