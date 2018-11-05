Лента RSS
Подписаться на ленту
11 мая 2018, пятница, 17:19
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
11. 05. 2018

В Беларуси составлен рейтинг web-студий и SEO-компаний

Проект «Рейтинг Байнета» подвел итоги рейтингов web-разработчиков, SEO-компаний, креативности web-студий и конкурса сайтов по итогам 2017 года.

Всего в проекте приняло участие более 40 компаний, 20 из них в рейтинге web-разработчиков. За прошлый год они реализовали 670 проектов на общую сумму $4,8 млн, что на $0,6 млн больше, чем в 2016 году. По оценкам организаторов Рейтинга, положительная динамика обусловлена тем, что на первый план выходят задачи интеграции сайта с бизнес-процессами компаний, что требует других компетенций от разработчиков. Стоимость таких проектов выше, чем стоимость создания сайтов.

Наиболее крупным национальным сегментом становится электронная торговля. Сайты e-commerce являются более сложным, чем привычные корпоративные сайты. Также многие разработчики стараются привлекать и работать с международными клиентами, у которых масштабы проектов гораздо большие, чем у белорусских. Из проблем рынка – нехватка специалистов-программистов. По некоторым прогнозам через 3 года в нашей стране невозможно будет найти толкового программиста.

Основные тренды рынка web-разработок Беларуси

На основе данных, предоставленных участниками рейтинга можно выделить следующие тренды:

- студии становятся веб-интеграторами: интеграция и комплексные решения — источник роста разработчиков;

- растет средняя стоимость и сложность проектов;

- белорусские клиенты готовы делать сложные проекты;

- стартапы — драйвер развития разработчиков и интеграторов;

- проблема с кадрами;

- укрупнение рынка: мелкие студии уходят в другие ниши, известные компании растут.

По сравнению с 2016 году, в 2017-м доля малобюджетных проектов (до $3,5 тыс.) участников Рейтинга снизилась с 52% до 46%, а количество проектов с бюджетом выше $30 тыс. осталась на прежнем уровне — 4% от общего числа всех реализованных. Однако у ряда разработчиков бюджеты некоторых проектов превышают $100 тыс. в год.

Т.к. по основным показателям наблюдается незначительная положительная динамика, то говорить о значительном росте рынка не приходится. Годовой объем сегмента простых web-решений в Беларуси по итогам года остался на уровне прошлого и, скорее всего, незначительно превышает $10 млн. Но если говорить о сегменте сложных проектов, то здесь объем рынка может превышать $100 млн.

Средний возраст студий составляет 9,7 лет, а количество сотрудников – 17 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей – 2/16 и 4/34 соответственно.

ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

  1. Новый сайт
  2. RichBrains
  3. Студия Борового
  4. SKY INCOM
  5. LOVATA
  6. Flex Media
  7. IQUADART
  8. Медиа Лайн
  9. Ariol
  10. Nineseven
  11. Abiatec
  12. KRAVTSOV
  13. Egorov Agency
  14. ITG-SOFT
  15. iMedia Solutions
  16. Восточные технологии
  17. Xameleon
  18. GUSAROV
  19. ArtisMedia
  20. ЯР Студия
  21.  

Итоги Рейтинга SEO-компаний Беларуси 2018

В рейтинге SEO-компаний Беларуси приняло участие 14 агентств. За 2017 год они реализовали 1105 проектов, что на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек в месяц на SEO по сравнению с 2016 годом немного вырос и составил $300-350.

Участниками Рейтинга освоено $4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем рынка за 2017 год составил не менее $13 млн (с учетом затрат компаний на поисковое продвижение, которые не обращаются к услугам агентств). Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Средний возраст агентства составляет 6 лет, а количество сотрудников, работающих в направлении SEO — 9 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей — 2/11 и 3/19 соответственно.

ТОП SEO-компаний Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

  1. Seologic
  2. Click media
  3. GUSAROV
  4. Webmart Group
  5. Allwrite
  6. Студия Борового
  7. PingWin
  8. SEOExpert
  9. Cropas
  10. Webernetic
  11. Ziex
  12. Link Media
  13. Intellekt-SEO
  14. Ariol
  15.  

Также были составлены ТОПы агентств с учетом специализации по следующим сегментам бизнеса: Автомобили; Банки, финансы; Строительство и интернет-магазины.

По итогам Конкурса сайтов были объявлены лучшие проекты web-разработчиков, а также составлен Рейтинг креативности web-студий.

 

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.