В Беларуси может появиться парк Юрского периода

На платформе Talaka начался сбор средств на создание питомника-лабиринта из 10.000 деревьев гинкго билоба, которые будут высажены среди озер в Витебской области.

Лабиринт задуман в форме символа “Бесконечного узла”. Этот символ считается одним из самых старых (от древнего Египта до Тибета) благородных символов, олицетворяющих взаимосвязь всего во Вселенной, приносящий гармонию в жизнь всех, кто его делает.

«Мы хотим, что бы этот лабиринт стал таким же, как и деревья гинкго, и символ заложенный в его форме, знаковым и объединяющим символом стремления к гармонии с природой для всех жителей Беларуси», - сообщает автор проекта Александр Жерносек.

Сбережение и восстановление естественных природных ресурсов –это одна из наиболее приоритетных задач для всего мира. Актуально это и для Беларуси, поскольку с потеплением климата в последнее десятилетие наблюдается высокий рост заболеваний среди самых распространенных у нас видов деревьев- ель, сосна, дуб и др. Им может потребоваться эффективная замена. А реликтовые растения за сотни миллионов лет выживания доказали свою устойчивость к резким изменениям климата и неблагоприятным условиям. Кроме того, орехоплодные деревья - это лучший естественный источник полноценной еды с высоким содержанием белка и микроэлементов для диких животных и человека.

«В качестве дерева для лабиринта мы выбрали гинкго билоба, которое обладает всеми нужными качествами: оно является реликтовым и орехоплодным, имеет высокие показатели всхожести и крайне высокую выживаемость в экстремальных условиях. Гингко - единственное дерево, выжившее после бомбардировки Хиросимы. Известны 6 деревьев, которые, обуглившись в пожаре ядерной катастрофы, зацвели вновь и растут там же поныне. Сейчас они являются достопримечательностью и местом паломничества со всего мира, символом выживаемости и мира»,-говорится в описании проекта.

Это дерево растет до 2500 лет, оно не подвержено никаким заболеваниям, является основой для многих лекарственных препаратов омолаживающих организм. Его листва имеет огромную общую площадь, благодаря чему это дерево намного эффективнее других очищает воздух и создает влагу.

Кстати, в конце юрского периода около 150 млн лет назад на территории нынешней Беларуси были сплошные заросли этого дерева. Сегодня мы можем дать гингко возможность вернуться на историческую родину.