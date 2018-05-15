velcom предложит абонентам «умные» Wi-Fi-роутеры в форме дисков

Телеком-оператор velcom выводит на белорусский рынок диски Wi-Fi – передовое решение для покрытия сверхбыстрым интернетом больших квартир и загородных домов. Новинка позволяет подключать к сети компьютеры, смартфоны, планшеты, телевизоры и другие устройства на максимальной скорости. Девайс уже стал частью экспозиции velcom на выставке «ТИБО-2018», рассказали в пресс-службе velcom.
Диски Wi-Fi относятся к маршрутизаторам последнего поколения. Благодаря технологии ячеистой сети они обеспечивают плотное покрытие больших квартир и домов площадью до 300 «квадратов». Скорость соединения также выше – до 600 Мбит/сек. Причем технология MU-MIMO позволяет одновременно обслуживать несколько устройств без потери качества и снижения скорости доступа.
Внешне устройства отличаются от обычных роутеров. Выглядят они как стильные «тарелки» или «блинчики». Каждый диск предназначен для покрытия нескольких комнат, но все вместе они образуют единую сеть. Один комплект дисков позволяет заменить несколько стандартных точек доступа. При этом диски не требуют проводного подключения между собой, что значительно облегчает их установку и позволяет гибко менять конфигурацию сети.
Покрытие при этом бесшовное. Если переместиться в другую комнату, переключение между дисками будет непрерывным. Диски Wi-Fi также контролируют и «миграцию» между диапазонами – быстрым 5 ГГц и более надежным 2,4 ГГц.
Все диски имеют антенную конфигурацию 4х4 и включают LAN-порт, к которому, например, можно подключить телевизор. Трафик устройство получает от обычного роутера (для этого в комплект входит сетевой кабель), а установка не требует глубоких знаний: найти нужные места для дисков помогает цветовая индикация.
Диски Wi-Fi стали одной из новинок velcom, подготовленных к выставке «ТИБО-2018». В ближайшее время их также предложат абонентам. Планируется, что девайсы будут активно использовать для усиления Wi-Fi-покрытия пользователи домашнего интернета.
«Большие квартиры и коттеджи обычно требуют установки двух-трех точек доступа Wi-Fi, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Комплект дисков Wi-Fi позволяет пользователю сделать это максимально просто, эстетично и качественно. Теперь не важно, где будут находиться пользователи и сколько устройств они подключат к сети. В любой ситуации скорость будет высокой, а соединение – надежным», – заметил начальник отдела локальных решений компании velcom Алексей Гапеенко.
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