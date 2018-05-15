VDI и защищенный хостинг beCloud впервые на «ТИБО-2018»

На выставке «ТИБО-2018» облачный провайдер beCloud анонсирует несколько ключевых облачных решений, одно из них – виртуальное рабочее место VDI. Кроме того, beCloud выводит на белорусский рынок облачный продукт «Защищенный хостинг на виртуальном сервере». Услуга размещена на Республиканской платформе beCloud и оказывается по модели IaaS (Infrastructure as a Service).

Virtual Desktop Infrastructure, или удаленное персональное рабочее место, размещено в облаке beCloud, доступно пользователю с различных устройств, подключенных к сети (настольный ПК, ноутбук, планшет, смартфон и другие устройства), и из любой точки мира. Пользователь не испытывает необходимости в работе за конкретным рабочим местом и может использовать VDI в любой момент времени.

При работе с постоянного физического места доступ к виртуальному рабочему столу организован через «тонкие клиенты» – максимально упрощенные специализированные устройства. Операционная система, все данные и приложения обрабатываются и хранятся на серверах в дата-центре beCloud, что обеспечивает их сохранность и безопасность. VDI поддерживает все приложения и операционные системы (ОС Windows, ОС Linux и т.д.).

«Такие решения могут быть востребованы как отдельными компаниями, так и территориально разнесенными структурами, которыми в том числе являются и государственные органы с подчиненными им организациями. Развертывание VDI также может применяться для временных инфраструктур, к примеру, для проведения международных форумов, глобальных спортивных мероприятий, общественных обсуждений», – отмечает Андрей Агеенко, руководитель управления продаж облачной платформы и дата-центра beCloud.

На «ТИБО-2018» beСloud представляет два решения VDI: от отечественного производителя «Промсвязь» и от популярного мирового вендора – компании VMware.

Ключевыми клиентами защищенного хостинга станут государственные органы и организации, использующие в своей деятельности сведения, требующие повышенного уровня защиты информации.

Продукт облачной платформы предоставляется на базе дата-центра beCloud, который обеспечивает выполнение всех необходимых требований к электропитанию, климатическим условиям, физической защите оборудования. Надежность оборудования и инфраструктуры дата-центра подтверждены международным сертификатом Uptime Institute TIER III.

«Защищенный хостинг на виртуальном сервере – это пул предустановленных по запросу клиента виртуальных серверов с набором процессоров, памяти, дискового пространства, на которых можно развернуть любое системное и прикладное программное обеспечение. Благодаря продукту beCloud клиент получит полноценную защиту своего интернет-ресурса, замену физической инфраструктуры без капитальных вложений, как следствие – сможет максимально оптимизировать бизнес-процессы и бюджет организации», – добавляет Андрей Агеенко.

Хостинг beCloud позволит заказчику разместить интернет-сайт организации и установить любое программное обеспечение, в рамках услуги могут быть предустановлены операционные системы семейства Linux или MS Windows. Размер необходимого дискового пространства определяет сам заказчик.

Клиенту защищенного хостинга beCloud доступны все необходимые IT-ресурсы в зависимости от выбранного тарифного плана. Оператор предоставляет возможность безопасного администрирования, обеспечивает еженедельное резервное копирование и контроль целостности конфигурации, защиту от распределенных атак, направленных на нарушение доступности интернет-сайтов, фильтрацию от вредоносного ПО, непрерывный мониторинг работоспособности серверов и средств защиты информации с оповещением администратора интернет-сайта об инцидентах.

Лимитирование входящего и исходящего трафика отсутствует. Дополнительно могут быть добавлены услуги по выделению IP-адресов, электронных почтовых ящиков, гарантированной полосы доступа в сеть интернет.

Посетить экспозицию beCloud на выставке «ТИБО-2018» можно с 15 по 18 мая по адресу г. Минск пр-т Победителей, 111.