beCloud развивает 5G в Беларуси

Инфраструктурный оператор beCloud развернул опытную зону демонстрации скоростей технологии 5G. Пока она представлена в экспозиции beCloud на Международном форуме по инновациям и ИТ-технологиям «ТИБО-2018», но в ее тестировании уже принимают участие ведущие мировые телекоммуникационные вендоры, разрабатывающие продукты под новый стандарт связи, — компании Huawei и Ericsson Nikola Tesla.

В декабре 2017 года международный консорциум 3GPP утвердил спецификации первой фазы стандарта 5G. beCloud, первая из белорусских компаний, приступила к активному развитию технологии в Беларуси и продемонстрировала впечатляющие скорости передачи данных.

Разработка и испытания базовых станций и устройств под стандарт связи 5G ведутся во многих странах мира. Для запуска в экспозиции оператора была организована открытая презентация оборудования, работающего в 5G. Компания Ericsson Nikola Tesla предоставила один из первых в мире коммерческих образцов базовой станции с поддержкой технологии радиодоступа пятого поколения New radio.

Оборудование работает совместно с сетями LTE в режиме двойного соединения. Использование ключевых особенностей нового радиоинтерфейса, таких как массивная многопоточная передача/прием, и новые виды модуляции позволили достичь в ходе тестов скорости однопользовательской загрузки данных свыше 3 Гбит/с. Тестирование производилось в наиболее популярном для сетей 5G в мире диапазоне 3,5 ГГц.

Компания Huawei в экспозиции beCloud представила первый в мире коммерческий клиентский терминал 5G CPE (customer-premises equipment), соответствующий утвержденным спецификациям 5G.

«beCloud совместно с Huawei и Ericsson Nikola Tesla активно работают над внедрением технологии 5G в Беларуси, которая обеспечат высокие скорости передачи данных, сокращение времени отклика и высокую надежность соединения. Данный проект имеет большое значение для развития инновационных технологий в Беларуси. Проведенные испытания — еще один шаг на пути коммерческого внедрения мобильных сетей пятого поколения. Сети 5G являются самыми перспективными мобильными сетями, и уже в ближайшем будущем они позволят передавать до 20 Гбит/сек и подключать на 1 квадратном километре до 1 млн устройств с задержкой сигнала не более 0,5 миллисекунды, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Беспроводные 5G-сервисы, как ожидается, создадут множество преимуществ для потребителей, операторов, бизнеса и государственного сектора за счет использования передовых IoT-устройств, приложений на базе больших данных, систем «умного» города, технологий виртуальной и дополненной реальности.

Посетить экспозицию beCloud на выставке «ТИБО-2018» можно с 15 по 18 мая по адресу г. Минск пр-т Победителей, 111.