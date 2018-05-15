Скорости 5G, Internet of Things и облачные продукты – beCloud приглашает посетить «ТИБО-2018»

Минск, Беларусь – СООО «Белорусские облачные технологии», первый инфраструктурный оператор Беларуси, демонстрирует в рамках выставки «ТИБО-2018» облачные продукты, проекты в области «интернета вещей» и сетей общественной безопасности, а также, впервые в Беларуси, демонстрирует возможности скоростей пятого поколения – 5G.

В декабре 2017 года международный консорциум 3GPP утвердил спецификации первой фазы стандарта 5G. beCloud, первая из белорусских компаний, приступила к активному развитию технологии в Беларуси и продемонстрировала впечатляющие скорости передачи данных.

Для запуска в экспозиции оператора была организована открытая презентация оборудования, работающего в 5G. Компания Ericsson Nikola Tesla предоставила один из первых в мире коммерческих образцов базовой станции с поддержкой технологии радиодоступа пятого поколения New radio. В ходе проведенного тестирования удалось достичь скорости однопользовательской загрузки данных свыше 3 Гбит/с. Тестирование производилось в наиболее популярном для сетей 5G в мире диапазоне 3,5 ГГц.

Зимой прошлого года в более чем ста областных и районных центрах Беларуси beCloud запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. На ТИБО-2018 оператор демонстрирует новые решения, основанные на технологии высокоскоростной передачи данных и «интернета вещей» (Narrow Band IoT).

В зоне «интернета вещей» для посетителей международного форума установлен «умный» счетчик электроэнергии. Устройство позволяет пользователю следить за расходами и оплатой электроэнергии с помощью мобильного приложения. Преимущество работы «умного» счетчика в возможности функционирования до десяти лет без замены аккумулятора, обеспечении бесперебойной передачи данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи. А возможности NB-IoT позволяют обеспечить проникновение сигнала в условиях плотной городской застройки.

Проект сетей общественной безопасности на основе технологии LTE – профессиональное решение мобильной (транкинговой) радиосвязи LTE PTT, разработанное специально для силовых ведомств и служб быстрого реагирования.

Как правило, сети профессиональной мобильной радиосвязи используются группами пользователей, объединенными по профессиональному признаку. Это могут быть сети оперативного, диспетчерского или административного назначения.

Среди преимуществ представленного в экспозиции beCloud решения – высокое качество передачи голоса и данных (HD-Voice на скорости более 100 Мбит/с и передача данных порядка 150 Мбит/с), отсутствие фоновых помех, экономия частотного ресурса, мгновенная установка соединения, поддержка разных типов вызовов, выход в АТС.

Кроме того, решение обеспечивает услуги закрытого соединения, допускает приоритетные вызовы, групповые голосовые и видеовызовы, GPS и диспетчеризацию.

Сервис «Triple play» от beCloud — еще одна демонстрация возможности использования технологии высокоскоростной передачи данных. Triple play — это интернет по технологии LTE, качественное IP TV и IP-телефония через сеть LTE в одном устройстве. Покупателю достаточно приобрести только одно устройство и под своим аккаунтом получить доступ к наиболее популярным услугам, которые сегодня по отдельности оказываются различными провайдерами связи.

Особенность решения beCloud — это использование LTE в качестве среды доступа, что позволяет «отвязать» абонента от конкретного адреса, где предоставляются услуги, и сделать услугу доступной к использованию «из коробки» без длительной процедуры подключения и без лишних дополнительных проводов.

Беларусь уходит в облако — всего несколько месяцев назад beCloud объявил о запуске облачной платформы для государственных органов и организаций страны. Появление G-cloud открыло новые перспективы роста для облачного рынка Беларуси. У более чем пяти тысяч государственных учреждений появились широкие возможности по использованию облачных технологий, отвечающих современным требованиям безопасности.

В экспозиции облачного оператора представлены услуги IaaS (Infrastructure as a Service) и SaaS (Software as a Service), разработанные специально для государственных органов и организаций — «Защищенный хостинг на виртуальном севере» и «Виртуальное рабочее место, как сервис (VDI)».

Virtual Desktop Infrastructure, или удаленное персональное рабочее место, размещено в облаке beCloud, доступно пользователю с различных устройств, подключенных к сети (настольный ПК, ноутбук, планшет, смартфон и другие устройства), и из любой точки мира. Пользователь не испытывает необходимости в работе за конкретным рабочим местом и может использовать VDI в любой момент времени.

Операционная система, все данные и приложения обрабатываются и хранятся на серверах в дата-центре beCloud, что обеспечивает их сохранность и безопасность. VDI поддерживает все приложения и операционные системы (ОС Windows, ОС Linux и т.д.) В экспозиции beСloud представлено два решения VDI: от отечественного производителя «Промсвязь» и от популярного мирового вендора – компании VMware.

Защищенный хостинг на виртуальном сервере – это пул предустановленных по запросу клиента виртуальных серверов с набором процессоров, памяти, дискового пространства, на которых можно развернуть любое системное и прикладное программное обеспечение.

beCloud предоставляет возможность безопасного администрирования, обеспечивает еженедельное резервное копирование и контроль целостности конфигурации, защиту от распределенных атак, направленных на нарушение доступности интернет-сайтов, фильтрацию от вредоносного ПО, непрерывный мониторинг работоспособности серверов и средств защиты информации с оповещением администратора интернет-сайта об инцидентах.

Посетить выставочную зону beCloud на выставке «ТИБО-2018» можно с 15 по 18 мая по адресу: г. Минск пр-т Победителей, 111.