velcom запустит «умные дома» для белорусов

Телеком-оператор velcom этим летом выпустит на рынок решение «Умный дом». Комплект датчиков позволит прямо со смартфона управлять всеми устройствами, настраивать освещение и контролировать обстановку в квартире или доме. Готовое решение представлено на выставке «ТИБО-2018», рассказали в пресс-службе velcom.

«Умный дом» объединил вместе оборудование и мобильное приложение. Среди ключевых возможностей – управление устройствами на расстоянии. В частности, система контролирует электроприборы, освещение и температуру в помещении. Причем можно не просто получать информацию, а задавать сценарии, скажем, погасить свет через час.

Все устройства «общаются» с хабом, который работает в двух Wi-Fi-диапазонах и способен выполнять функцию роутера. Для связи с внешним миром можно использовать как Ethernet, так и 3G-сеть, что позволяет установить систему, в том числе в дачном поселке.

Решение от velcom включает в себя камеры наблюдения. Все видеозаписи хранятся в защищенном «облаке» и доступны к просмотру в течение определенного промежутка времени. При вторжении система запишет видео и оповестит хозяина о присутствии незнакомцев. Также с помощью приложения доступ к камере можно получить в любое время, а также в режиме онлайн проверить, что происходит в доме.

Функциональность датчиков разнообразна: одни подскажут, что дверь или окно не закрыто, другие – позволят дистанционно контролировать работу электроприборов и уведомят в случае возникновения задымления. В качестве опции – мультисенсор для фиксации движения, измерения температуры и уровня освещенности в помещении.

В целом же, «умный дом» можно будет собрать как конструктор. Помимо базовых компонентов, к решению от velcom можно подключить другие «умные» датчики, чтобы воплотить в жизнь собственное видение «разумного жилища». Система поддерживает оборудование большинства ведущих мировых производителей, в частности, «дружит» с датчиками Schneider Electric, Foscam, Aeotec, Danfoss, NodON, Vision и Fibaro.

Управление приборами будет осуществляться со смартфона. Для этого разработано мобильное приложение Smart Home для Android и iOS. С его помощью можно, например, выключить свет в комнате или получить «картинку» с камеры наблюдения. Цифровой «помощник» ведет журнал событий: из него видно, когда в дом пришли гости или кто забыл выключить свет.

Дом продолжит оставаться «умным» при сбое электропитания или интернета. На такие случаи предусмотрены аккумуляторы и два доступа в сеть – фиксированный и мобильный. Специалисты velcom также обеспечат круглосуточную техническую поддержку.

Мобильное приложение «Умный дом» будет доступно на русском и белорусском языках. Интеллектуальная система проста в установке и не требует проведения ремонта. Надо лишь подключить оборудование к электросети и настроить интернет.

Мировой рынок «умных домов» оценивается в $15 млрд. Одним из лидеров здесь выступают в США, где каждый 10-й дом оснащен системой «Умный дом».

«В Беларуси системы «умный дом» пока не получили серьезного развития. Во многом это связано с отсутствием качественных и доступных решений на русском или белорусском языках. В этой связи мы увидели потенциал рынка и планируем развивать это направление, ориентируясь на интересы домашней аудитории», – отметила руководитель группы по развитию партнерских продуктов и сервисов компании velcom Наталья Луговская.

«Умные дома» будут доступны всем желающим. Приобрести их можно будет в центрах продаж velcom как за полную стоимость, так и в рассрочку.

Для «умных домов» также запустят специальный тариф. В него войдут свободный доступ к приложению, сохранение видеозаписей в «облаке», техническая поддержка и солидный объем интернет-трафика для личного пользования.

«Мы планируем стать лидерами в сфере «умных домов» в Беларуси. Решения, которые мы уже летом предложим потребителям, будут отличаться высоким качеством, многофункциональностью и доступностью. При этом velcom внедрит в Беларуси автономный хаб с поддержкой 3G. Такие решения позволят сделать дома белорусов более безопасными и удобными», – убеждена Наталья Луговская.