ТИБО-2018: МТС анонсировал запуск бесплатной интерактивной выставки для детей

На ТИБО-2018 МТС анонсировал открытие бесплатной интерактивной выставки «Дети в интернете». Совместно с Министерством образования Республики Беларусь и ЮНИСЕФ компания МТС продолжит деятельность по обучению детей безопасному поведению в интернете. На стенде компании представлено несколько игровых зон. В полноценном формате выставка откроется осенью 2018 года в Минске.
Интерактивная выставка
Общие сведения об интернете, защита личной информации, пример безопасного контента, правила общения в Сети, информирование и опрос на тему кибербуллинга — каждая тема раскрыта на выставке с помощью интерактивных элементов.
Выставка откроется осенью 2018 года в Минске в полноценном формате. Планируется, что затем она продолжит работу поочередно в каждом из областных центров Беларуси. Посетить выставку бесплатно смогут все желающие.
На стенде МТС в рамках ТИБО-2018 представлены две активации, посвященные общим сведениям об интернете, а также правилам общения в Сети. Посетители могут сделать снимки в фотозоне и рассмотреть 3D-модель будущей выставки.
«Виртуальное пространство оказывает все большее влияние на жизнь современного общества. Особенно сильно вовлечены дети и подростки, которые являются активными пользователями сети Интернет, социальных сетей, мессенджеров. Необходимо учитывать, что в Сети может содержаться не только полезная информация, но и потенциально опасные материалы. Нашей первоочередной задачей в сложившихся условиях является минимизация негативного воздействия интернет-среды на детей и подростов, а также обеспечение как можно более безопасного их пребывания в Сети. Сегодня очевидно, что эта задача не может быть реализована путем технических ограничений, а должна быть достигнута путем формирования навыков безопасного поведения в Интернете как у самих детей, так и у родителей и педагогов», — прокомментировал Павел Лис, директор ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь.
Защита от кибербуллинга
Совместно с ЮНИСЕФ МТС проведет опрос детей, учителей и родителей на тему кибербуллинга: посетители выставки смогут ответить на вопросы, которые помогут оценить ситуацию по кибербуллингу среди детей. В будущем полученные данные станут основой для различных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в киберпространстве, и будут способствовать снижению уровня кибербуллинга.
«Кибербуллинг — это глобальная проблема, характерная не только для Беларуси, но и для всего мира. Сегодня в Беларуси почти 95% детей являются пользователями интернета, а примерно 70% используют для доступа в Сеть мобильные устройства. Это делает детей крайне уязвимыми для кибербуллинга и сексуальных домогательств. По данным последнего исследования ЮНИСЕФ в Беларуси, самой уязвимой группой являются подростки 13–17 лет. Проект «Дети в интернете» призван укрепить знания детей в области кибербезопасности. Мы очень рады нашему сотрудничеству с МТС, благодаря которому, в частности, можно воплощать в жизнь проекты, подобные этому», — отметил представитель Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.
История проекта «Дети в интернете»
Проект «Дети в интернете» реализуется в рамках соглашения с Министерством образования Республики Беларусь. За время существования проекта безопасному поведению в Сети обучено более 8 500 учеников младших классов. Уроки по безопасному поведению в Сети прошли во всех областях страны и многих районных городах — Полоцке, Новополоцке, Барановичах, Пинске и других. В игровой форме волонтеры проекта рассказывали детям о простых правилах, позволяющих им безопасно пользоваться интернетом.
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