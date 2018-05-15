В Минске представили долгожданный спектакль по книге «Радзіва “Прудок”»

На камерной сцене Купаловского театра состоялся специальный показ спектакля по нашумевшей книге Андруся Горвата «Радзіва “Прудок”». Сборник коротких заметок из facebook рассказывает о белорусском журналисте и дворнике, отправившемся в «космос» родной деревни, чтобы восстановить дом предков и найти свое место в мире. Режиссером спектакля по мотивам метких авторских наблюдений за жизнью в белорусской глубинке стал актер Роман Подоляко. Постановка была осуществлена при поддержке компании velcom и Министерства культуры Республики Беларусь.

Идея создать спектакль по книге некогда дворника-«купаловца», а теперь писателя и дауншифтера Андруся Горвата у Романа Подоляко появилась давно: сначала при помощи краудфандинга вышла книга, потом случился первый режиссерский опыт — с короткометражным фильмом «Ягор», снятый по отрывку из «Радзіва» совместно с Михаилом Зуем. С этой картиной Роман принял участие в фестивале мобильного кино velcom Smartfilm и получил приз зрительских симпатий. В декабре 2017 года Роман Подоляко выиграл конкурс режиссерских экспликаций, организованный Министерством культуры Республики Беларусь, что дало ему возможность приступить к работе над полноценной театральной постановкой. К осуществлению этой идеи присоединилась и компания velcom, известная поддержкой культурных проектов, направленных на продвижение белорусского языка.

«Уже много лет мы поддерживаем проекты, связанные с белорусским языком и культурой. Поэтому очень приятно, что эти начинания нашли отклик со стороны талантливых творческих деятелей нашей страны и людей, которым, как и нам, небезразлична тема современной национальной культуры и интересна возможность привнести новое видение в ее темы и образы. Что касается книги «Радзіва “Прудок”», с ней velcom связывает многое: сначала Андрусь Горват работал в Купаловском, потом написал книгу, книга стала частью проекта Movabox. По «дзённіку» Роман Подоляко сначала снял короткометражный фильм, теперь книга становится полноценной постановкой. Мы наблюдаем этот путь с самого начала, поэтому очень приятно принимать участие в поддержке этой постановки», — отметила представитель компании velcom Дарья Прокопович.

Спектакль представляет собой нечто большее, чем перенос сюжета книги на театральные подмостки. Тем более, что нелинейное повествование, изложенное в форме дневниковых заметок о разных событиях из жизни, требовало от режиссера особого подхода и неординарных решений. Роман Подоляко решил сделать акцент на идее внутреннего космоса — как самой эмоционально близкой каждому потенциальному зрителю. Необычность постановки заключается также в том, что все 6 главных ролей исполняют всего три актера: Михаил Зуй, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич.

«Сделать из литературного произведения спектакль – всегда непростая задача, а спектакль по книге, написанной в такой форме, как «Радзіва “Прудок”», – сложная вдвойне. Однако, как свидетельствует наш опыт, если есть желание, вдохновение и поддержка единомышленников, ничего невозможного не существует. Мне самому было очень интересно наблюдать, как книга трансформируется в спектакль. Надеюсь, что даже те, кто уже читал «Радзіва “Прудок”», найдут в постановке нечто новое для себя — ведь способов путешествовать по планете Прудок много, и наш спектакль — это один из них», — отметил режиссер Роман Подоляко.

«Передать «Радзіва» из своих рук в другие — своего рода испытание для меня как автора. Я понимаю, что сегодня у него закончится одна жизнь и начнется совершенно новая. С одной стороны, это радостное ощущение, а с другой, немного страшновато. И все же интересно — тем более, что я доверил свою книгу не какому-то чужому дяде, а человеку, которого давно и хорошо знаю и который вложил в свой спектакль по ней много любви. Было очень интересно наблюдать за самим собой со стороны, из зрительного зала, и результат, на мой взгляд, получился просто превосходным», — отметил автор книги «Радзіва “Прудок”. Дзённік» Андрусь Горват.

Постановка «Радзіва “Прудок”», хотя и начиналась как экспериментальная, уже включена в текущий репертуар Купаловского театра. Об огромном зрительском интересе к предстоящим спектаклям говорят аншлаги во время продажи билетов: так, все 440 мест на июньские показы оказались выкуплены всего за 6 часов. Те, кому улыбнулась удача, смогут увидеть «Радзіва “Прудок”» 1, 4, 10, 25 и 26 июня. Кроме того, напомним, летом спектакль будет демонстрироваться и на его «исторической родине» — в самой деревне Прудок.

Следить за новостями постановки и стартом продаж билетов на июль можно на сайтах kupalauski.by и velcom.by, а также на страницах театра в соцсетях.