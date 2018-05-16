К платежному сервису Samsung Pay для держателей карт Mastercard присоединился банк Москва-Минск

«Беларусь стала 5й страной в Европе, где сервис запущен в партнерстве с Mastercard, на ее платформе токенизации (MDES). Мы очень рады, что к сервису Samsung Pay присоединился и банк «Москва-Минск». Надеемся, что клиенты банка – держатели карт Mastercard быстро оценят удобство и безопасность сервиса, ведь он позволяет совершать покупки и оплачивать услуги не только с помощью смартфонов Samsung*, но и умных часов Gear S3», – отметил Алексей Голуб, руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси.

Для оплаты надо провести по экрану снизу-вверх, открыть приложение Samsung Pay, выбрать карту на экране смартфона и пройти авторизацию пользователя приложения Samsung Pay по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаза (в зависимости от модели устройства Samsung). После этого надо лишь поднести устройство к терминалу – и покупка будет оплачена. Вся процедура протекает также быстро, как и при использовании обычной карточки.

Во время покупки доступ в интернет не нужен. Смартфон взаимодействует с терминалом при помощи бесконтактных технологии NFC или собственной технологии Samsung - MST. После оплаты на телефон владельца карты поступает уведомление о совершенной операции и предоставляется чек с подтверждением оплаты покупки. Сервисом Samsung Pay можно пользоваться бесплатно – никаких комиссий не предусмотрено.

Оплата картой через Samsung Pay обладае т высоким уровнем безопасности. Так, вместо номера карты используется специальный цифровой код – токен. Кроме того, для каждой транзакции требуется пройти авторизацию пользователя приложения Samsung Pay, а встроенная система, безопасности Samsung KNOX защищает данные не зависимо от операционной системы.

Samsung Pay поддерживается на более чем 20 моделях устройств Samsung. Более подробная информация о совместимых устройствах, сервисе и механике его использования представлена на сайте http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/.

«Запуск Samsung Pay предоставляет новые возможности держателям карт. Смартфоном можно быстро и безопасно оплатить товары в магазине или счет в ресторане. Что важно, сервис доступен не только внутри страны, но и за границей. Всё это формирует цифровую реальность, комфортную для обычного потребителя», – отметили в Банке Москва-Минск.

«Mastercard активно поддерживает развитие инновационных технологий в Беларуси именно с Mastercard на белорусском рынке стала доступна возможность оплаты мобильным телефоном с сервисом Samsung Pay. Это современное платежное решение набирает обороты, и сегодня нам приятно приветствовать банк «Москва-Минск» в числе первой пятерки банков, предлагающих Samsung Pay своим клиентам», – прокомментировал Вадим Головчиц, вице-президент Mastercard в Беларуси.

В настоящее время в Беларуси продолжается акция Mastercard – каждому пользователю, зарегистрировавшему карту Mastercard в приложении Samsung Pay, предоставляются 150 баллов. Бонусными баллами можно оплатить билеты в кино и другие развлечения на сумму до 15 рублей через сервис ByCard.