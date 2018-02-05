Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 80 тыс. долларов

Украина получит от Беларуси гуманитарную помощь на сумму 160 тысяч белорусских рублей (около 80 тыс. долларов). Оказание помощи соседней стране предусмотрено постановлением белорусского правительства №329 от 28 апреля 2018 года.
новость
новость
Украина получит от Беларуси гуманитарную помощь на сумму 160 тысяч белорусских рублей (около 80 тыс. долларов). Оказание помощи соседней стране предусмотрено постановлением белорусского правительства №329 от 28 апреля 2018 года.
— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?