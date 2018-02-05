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02. 05. 2018

Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 80 тыс. долларов

Украина получит от Беларуси гуманитарную помощь на сумму 160 тысяч белорусских рублей (около 80 тыс. долларов). Оказание помощи соседней стране предусмотрено постановлением белорусского правительства №329 от 28 апреля 2018 года.

Белорусы отправят в Украину мясные консервы, сахар, рапсовое масло, дрожжи, гречку, муку, макароны, а также холодильники, комплекты ученической мебели и шкафы для документов. Общая стоимость продуктов и товаров составит 160 544 руб.
 
Отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи украинцам поручено обеспечить МЧС, Минпрому, Белгоспищепрому, Гродненскому и Витебскому облисполкомам.
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Беларусь
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