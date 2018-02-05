На Камчатке активизировался вулкан Ключевская сопка

На Камчатке активизировался вулкан Ключевской (Ключевская Сопка), который выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту пять километров над уровнем моря. Об этом в среду, 2 мая, сообщает со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН) "Интерфакс".

"Это событие на вулкане произошло в среду днем ​​по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Предыдущий выброс на вулкане был зарегистрирован 25 апреля. До этого вулкан "молчал" больше трех месяцев.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что пеплопады в населенных пунктах полуострова не появлялись.

Ранее сообщалось, что на Камчатке шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км.

Источник: korrespondent.net