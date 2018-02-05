В 2018 году белорусский сахар начнут поставлять в Китай

Беларусь собирается начать поставлять сахар в Китай. Первые поставки запланированы на 2018 год, сообщили представители концерна «Белгоспищепром».

В прошлом сезоне белорусские аграрии собрали хороший урожай сахарной свеклы, из которого выработали около 650 тысяч тонн свекловичного сахара. Рекордный для отрасли показатель был достигнут за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы, а также росту урожайности корнеплодов и содержанию сахара в них, объясняют в «Белгоспищепроме».

В 2018 году белорусские предприятия начнут отправлять сахар на экспорт в Китай. Сотрудничество с этой страной является для концерна одной из первостепенных задач.

По словам председателя «Белгоспищепрома» Александра Забелло, на мировом рынке сейчас наблюдается переизбыток сахара, но КНР производит сахара гораздо меньше, чем потребляет, пишет БелТА . «Мы ставим перед собой задачу в этом году войти с белорусским сахаром на китайский рынок», - заявил он.