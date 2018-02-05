В Могилеве задержали одного из руководителей автомобильного завода

2 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из руководителей Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова, который вместе с директором частной фирмы завладел деньгами предприятия на сумму более 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк отметила, что в отношении должностного лица Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова и директора частного предприятия возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Они оба находятся под стражей.

По данным следствия, подозреваемые осуществили сделку по поставке товарно-материальных ценностей частным предприятием в адрес Могилевского автомобильного завода, которые на самом деле не поставлялись. Во время проверки выяснилось, что в бухучете были отражены фиктивные товарно-транспортные накладные.

Далее на расчетные счета частного предприятия были перечислены деньги за якобы поставленный товар, благодаря чему фигуранты завладели более 50 тыс. рублей.