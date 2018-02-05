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02. 05. 2018

Трое мужчин избили и пытали жителя Мозыря и его пожилую мать

Ночью 29 апреля в Мозыре трое мужчин ворвались в чужой дом, чтобы поживиться деньгами. Они связали, а затем избили мужчину и его 70-летнюю мать. Забрав серьги и мобильный телефон пенсионерки, преступники скрылись.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили обстоятельства нападения на жителя Мозыря и его пожилую мать. По словам мужчины, среди ночи к ним в дом ворвались трое неизвестных (один из них был в маске). Они избили хозяина черенком от лопаты, а затем связали его и 70-летнюю старушку. Под угрозой ножа, битых горлышек от бутылок и зажигалки начали выпытывать, где лежат деньги и ценности.
 
Затем они обыскали дом, забрали серьги и мобильный телефон пенсионерки, после чего скрылись. Спустя некоторое время сын пенсионерки освободился и позвонил в милицию. Пожилую женщину госпитализировали – грабители причинили ей травмы, в том числе с применением открытого огня.
 
Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались неработающие жители Мозыря, Минска и Добрушского района. Двое из них имеют судимости. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.
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