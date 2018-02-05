Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 18:07
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
02. 05. 2018

СК выясняет обстоятельства гибели мальчика в копанке в Мозырском районе

Источник фото: Следственный комитет

Следователи расследуют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика в деревне Ясенец Мозырского района, который утонул в искусственном водоеме на приусадебном участке. Об этом 2 мая рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

смотрите также Под Мозырем 6-летний мальчик пошел за водой и утонул в пруду
Сотрудники Мозырского райотдела Следственного комитета установили, что 1 мая 6-летний мальчик вместе с матерью, бабушкой и другими взрослыми находился в частном домовладении. После посадки картофеля бабушка и мать с ребенком зашли в дом, но вскоре ребенок незаметно вышел на улицу.
 
Через некоторое время женщина отправилась искать сына во дворе и обнаружила его без признаков жизни в искусственном водоеме – копанке, откуда незадолго до этого мальчик носил воду. Взрослые попытались реанимировать ребенка и одновременно с этим вызвали скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.
 
Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников ребенка и жителей деревни, назначили судебно-медицинскую экспертизу. 
 
Мария Кривоногова напоминает взрослым о «правиле вытянутой руки»: «Маленькие дети любознательны и не чувствуют опасности, поэтому не отпускайте от себя детей на расстояние дальше вытянутой руки и постоянно следите за ними».
Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.