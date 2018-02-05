СК выясняет обстоятельства гибели мальчика в копанке в Мозырском районе

Следователи расследуют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика в деревне Ясенец Мозырского района, который утонул в искусственном водоеме на приусадебном участке. Об этом 2 мая рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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Сотрудники Мозырского райотдела Следственного комитета установили, что 1 мая 6-летний мальчик вместе с матерью, бабушкой и другими взрослыми находился в частном домовладении. После посадки картофеля бабушка и мать с ребенком зашли в дом, но вскоре ребенок незаметно вышел на улицу.

Через некоторое время женщина отправилась искать сына во дворе и обнаружила его без признаков жизни в искусственном водоеме – копанке, откуда незадолго до этого мальчик носил воду. Взрослые попытались реанимировать ребенка и одновременно с этим вызвали скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников ребенка и жителей деревни, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Мария Кривоногова напоминает взрослым о «правиле вытянутой руки»: «Маленькие дети любознательны и не чувствуют опасности, поэтому не отпускайте от себя детей на расстояние дальше вытянутой руки и постоянно следите за ними».