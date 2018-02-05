В Новогрудском районе во дворе дома утонул двухлетний мальчик

За последние несколько дней в Беларуси произошло три случая гибели в водоемах маленьких детей, которые были оставлены на некоторое время без присмотра. О несчастном случае в Новогрудском районе, где в емкости с водой во дворе утонул двухлетний малыш, рассказали сегодня гродненские спасатели.

Днем 29 апреля в Сенненском районе в водоеме возле дома утонула годовалая девочка , пока ее мать занималась стиркой белья. 1 мая в Мозырском районе погиб шестилетний мальчик , который отправился к копанке в конце приусадебного участка, в то время как мать и бабушка были заняты домашними делами.

Еще один трагический случай произошел в агрогородке Вселюб Новогрудского района 28 апреля, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Мальчики двух и трех лет играли со старшей сестрой во дворе. Отец был на работе, мать кормила домашний скот в сарае, приглядывая за детьми.

Спустя некоторое время женщина потеряла из виду младшего сына. Она подбежала к емкости с водой, стоявшей во дворе (уровень воды в ней составлял около 25 см), и нашла ребенка там без признаков жизни. До приезда «скорой» женщина попыталась самостоятельно реанимировать мальчика, но тщетно.