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02. 05. 2018

В Новогрудском районе во дворе дома утонул двухлетний мальчик

Источник фото: МЧС

За последние несколько дней в Беларуси произошло три случая гибели в водоемах маленьких детей, которые были оставлены на некоторое время без присмотра. О несчастном случае в Новогрудском районе, где в емкости с водой во дворе утонул двухлетний малыш, рассказали сегодня гродненские спасатели.

Днем 29 апреля в Сенненском районе в водоеме возле дома утонула годовалая девочка, пока ее мать занималась стиркой белья. 1 мая в Мозырском районе погиб шестилетний мальчик, который отправился к копанке в конце приусадебного участка, в то время как мать и бабушка были заняты домашними делами.
 
Еще один трагический случай произошел в агрогородке Вселюб Новогрудского района 28 апреля, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Мальчики двух и трех лет играли со старшей сестрой во дворе. Отец был на работе, мать кормила домашний скот в сарае, приглядывая за детьми.
 
Спустя некоторое время женщина потеряла из виду младшего сына. Она подбежала к емкости с водой, стоявшей во дворе (уровень воды в ней составлял около 25 см), и нашла ребенка там без признаков жизни. До приезда «скорой» женщина попыталась самостоятельно реанимировать мальчика, но тщетно.

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