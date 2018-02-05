Орда предложил пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников

В Беларуси необходимо полностью пересмотреть модель формирования заработной платы у работников бюджетной сферы, так как она очень громоздкая. Об этом в среду, 2 мая, после встречи с президентом Александром Лукашенко сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

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Александр Лукашенко обсудил сегодня с Михаилом Ордой рост зарплаты, занятость населения и контроль за ценообразованием. Глава государства потребовал , чтобы цены повышались в соответствии с увеличением зарплат, но люди должны заработать деньги, а не просто получить их.

Отмечается, что ФПБ активно работает по всем этим направлениям. Михаил Орда предложил пересмотреть модель формирования заработной платы у бюджетников и объяснил почему: эта система очень громоздкая.

«Если начинаешь разбираться, то очень сложно без специальной подготовки разобраться, как формируется заработная плата», - отметил он.

Михаил Орда обсудил также с президентом предлагаемые ФПБ изменения в проект Трудового кодекса, возможные меры по поднятию зарплаты для работников бюджетной сферы. Они затронули проблемы в работе ведомственных клубных и спортивных учреждений, обеспечение работников сельхозорганизаций спецодеждой, которая подходит для работы в жаркую погоду.