Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 18:07
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
02. 05. 2018

Орда предложил пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников

Александр Лукашенко и Михаил Орда Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В Беларуси необходимо полностью пересмотреть модель формирования заработной платы у работников бюджетной сферы, так как она очень громоздкая. Об этом в среду, 2 мая, после встречи с президентом Александром Лукашенко сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

смотрите также За год профсоюзы восстановили 86 незаконно уволенных работников
Александр Лукашенко обсудил сегодня с Михаилом Ордой рост зарплаты, занятость населения и контроль за ценообразованием. Глава государства потребовал, чтобы цены повышались в соответствии с увеличением зарплат, но люди должны заработать деньги, а не просто получить их.
 
Отмечается, что ФПБ активно работает по всем этим направлениям. Михаил Орда предложил пересмотреть модель формирования заработной платы у бюджетников и объяснил почему: эта система очень громоздкая.
 
«Если начинаешь разбираться, то очень сложно без специальной подготовки разобраться, как формируется заработная плата», - отметил он.
 
Михаил Орда обсудил также  с президентом предлагаемые ФПБ изменения в проект Трудового кодекса, возможные меры по поднятию зарплаты для работников бюджетной сферы. Они затронули проблемы в работе ведомственных клубных и спортивных учреждений, обеспечение работников сельхозорганизаций спецодеждой, которая подходит для работы в жаркую погоду.
Это Интересно
Коррупция
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.