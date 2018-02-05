Дворник нашел в мусорном баке аэропорта семь золотых слитков

Семь золотых слитков, каждый из которых весит килограмм, общей стоимостью 327 тыс. долларов нашел в мусорном контейнере южнокорейский дворник, сообщает South China Morning Pos. Неожиданная находка была найдена в одном из мусорных баков Международного аэропорта Инчхон.

В полиции предполагают, что от них кто-то избавился, вероятно, из страха быть пойманным. Если законный владелец золота не объявится в течение полугода, дворник станет владельцем слитков в соответствии с законом. В противном случае дворник сможет получить от 5 до 20% от рыночной цены золота.

Однако мужчина не получит ни копейки, если золото окажется связанным с преступностью.

Ранее киевлянин пытался переслать в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне.

Источник: korrespondent.net