В ГАИ Минска рассказали, где будут работать спидкамы в мае

Сотрудники ГАИ Минска рассказали, где и когда будут работать мобильные датчики контроля скорости в мае. Соответствующая информация приводится на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Спидкамы, установленные на Минской кольцевой автодороге, будут фиксировать нарушения весь месяц в круглосуточном режиме. Они находятся на 22-м километре внутреннего и на 21-м километре внешнего кольца. Скоростной режим здесь ограничен до 90 км/ч.

С 1 по 31 мая по нечетным числам в промежуток 7:00-20:00 на ул.Кабушкина, 86 (60 км/ч) и на ул.Казинца, 49 (60 км/ч). С 2 по 30 мая по четным дня в то же время - на пр.Партизанском, 75 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

С 21:00 до 3:00 1 мая спидкамы будут фиксировать нарушения на пр.Независимости, 156 (80 км/ч); 131, к.2 (60 км/ч); пр.Пушкина(60 км/ч), 70А; ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч); пр.Победителей, 53, к.1 (60 км/ч)и пр.Победителей, 4 (60 км/ч).

2 мая они будут стоять по следующим адресам: пр. Независимости, 99; пр. Партизанский, 147; ул.Казинца, 49; ул.Маяковского, 24; пр.Партизанский, 23 и 108 (все – 60 км/ч).

3 мая: пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 131, к. 2; пр.Партизанский, 75; ул. Кальварийская, 58, корпус 1; пр.Независимости, 45; пр.Независимости, 99 (все – 60 км/ч).

4 мая: Партизанский проспект, 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24; пр.Партизанский, 23 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

5 мая: пр.Партизанский, 75; пр.Независимости, 156; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; ул. Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 45 (80 км/ч).

6 мая: пр.Независимости, 99 и 131, к. 2; пр.Партизанский, 147; ул.Казинца, 49; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч).

7 мая: ул.Кальварийская, 58, к. 1; пр.Независимости, 45; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 131, к. 2; пр.Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А (все – 60 км/ч).

8 мая: пр.Партизанский, 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, корпус 1; ул.Маяковского, 24; пр.Партизанский, 23 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч)

9 мая: пр.Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

10 мая: пр.Независимости, 99; пр.Партизанский, 23 и 147; ул.Казинца, 49; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч).

11 мая: пр.Независимости, 131, к. 2; пр.Пушкина, 70А; ул.Кальварийская, 25; пр.Победителей, 4; 53, к. 1; пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

12 мая: пр.Независимости, 99; пр.Партизанский, 147; ул.Казинца, 49; ул.Маяковского, 24; пр.Партизанский, 23 и 108 (все – 60 км/ч).

13 мая: пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 131, к. 2; пр.Партизанский, 75; ул. Кальварийская, 58, к. 1; пр.Независимости, 45 и 99 (все – 60 км/ч).

14 мая: пр.Партизанский, 23 и 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

15 мая: пр. Партизанский проспект, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч);

16 мая: пр.Независимости, 99; пр.Партизанский, 147; ул.Казинца, 49; ул.Маяковского, 24; пр. Партизанский, 23 и 108 (все – 60 км/ч).

17 мая: пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45, 99 и 131, к. 2; пр. Партизанский проспект, 75; ул.Кальварийская, 58, к. 1 (все – 60 км/ч).

18 мая: пр. Партизанский проспект, 23 и 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к.1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

19 мая: пр. Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

20 мая: пр.Независимости, 99 и 131, к. 2; пр.Партизанский, 147; ул.Казинца, 49; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24

21 мая: пр.Победителей, 4; ул.Кальварийская, 58, к. 1; пр.Независимости, 45 и 131, к. 2; пр.Пушкина, 70А пр. Партизанский, 75 (все – 60 км/ч).

22 мая: пр. Партизанский проспект, 23 и 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч).

23 мая: пр. Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

24 мая: пр.Независимости, 99; пр.Партизанский, 23 и 147; ул.Казинца, 49; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч).

25 мая: ул.Кальварийская, 58, к. 1; пр.Независимости, 45 и 131, к. 2; пр.Победителей, 4; пр. Партизанский, 108; пр.Пушкина, 70А (все – 60 км/ч).

26 мая: пр. Партизанский проспект, 23 и 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч).

27 мая: пр. Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4;пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

28 мая: пр.Независимости, 99; пр.Партизанский, 23 и 147; ул.Казинца, 49; пр.Победителей, 53, корпус 1; ул. Маяковского, 24 (все – 60 км/ч).

29 мая: ул.Кальварийская, 25 и 58, к. 1; пр.Независимости, 45; 131 к. 2; 99; пр.Пушкина, 70А (все – 60 км/ч).

30 мая: пр. Партизанский проспект, 23 и 108; ул.Притыцкого, 60, к. 5; пр.Победителей, 53, к. 1; ул.Маяковского, 24 (все – 60 км/ч); пересечение пр.Независимости с у.Рогачевской (80 км/ч).

31 мая: пр. Партизанский, 75; пр.Пушкина, 70А; пр.Победителей, 4; пр.Независимости, 45; ул.Кальварийская, 25 (все – 60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).