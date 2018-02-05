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02. 05. 2018

Лукашенко подписал указ о реконструкции моста в Житковичском районе

Источник фото: МЧС

В среду, второго мая, глава государства Александр Лукашенко подписал указ №150, который предусматривает организационные меры по обеспечению реконструкции моста через Припять в Житковичском районе. Ранее он потребовал, чтобы этот мост отремонтировали к 7 ноября 2018 года.

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Подписанный сегодня Александром Лукашенко указ «О реконструкции моста» предусматривает комплекс мер по обеспечению реконструкции моста через реку Припять между Житковичами и Туровом, которые позволят закончить работы в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
 
В соответствии с этим документом, ГП «Белгипродор» является генеральной проектной организацией, ОАО «Мостострой» - генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ, а «БелдорНИИ» осуществляет научно-техническое сопровождение проекта.
 
На прошлой неделе Александр Лукашенко лично ознакомился с ходом реконструкции моста в Житковичах и призвал не скупиться на его реконструкцию.
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