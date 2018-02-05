2 мая стало известно, что Владимир Потупчик покинул пост министра энергетики Беларуси. Соответствующий указ в среду подписал глава государства Александр Лукашенко.
В президентской пресс-службе рассказали, что Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика. Причина такого решения не называется.
Владимир Потупчик возглавлял министерство энергетики на протяжении пяти лет, с 2013 года. Недавно от занимаемой должности также был отстранен
председатель концерна «Белэнерго» Евгений Воронов.
24 апреля Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту раскритиковал работу министра энергетики и его ведомства. «Даже большие начальники непонятно каких там концернов (сейчас разбираюсь там с этой структурой) запили настолько, что на работу забыли ходить», - заявил он
.