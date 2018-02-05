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02. 05. 2018

Владимир Потупчик покинул пост министра энергетики

Владимир Потупчик Источник фото: Sputnik

2 мая стало известно, что Владимир Потупчик покинул пост министра энергетики Беларуси. Соответствующий указ в среду подписал глава государства Александр Лукашенко.

В президентской пресс-службе рассказали, что Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика. Причина такого решения не называется. 
 
Владимир Потупчик возглавлял министерство энергетики на протяжении пяти лет, с 2013 года. Недавно от занимаемой должности также был отстранен председатель концерна «Белэнерго» Евгений Воронов.
 
24 апреля Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту раскритиковал работу министра энергетики и его ведомства. «Даже большие начальники непонятно каких там концернов (сейчас разбираюсь там с этой структурой) запили настолько, что на работу забыли ходить», - заявил он.
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