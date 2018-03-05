Лукашенко уволил министра энергетики за покровительство семейному бизнесу

Вечером 2 мая председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал причину увольнения министра энергетики Владимира Потупчика. Тот потерял высокопоставленную должность за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

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Накануне стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности Владимира Потупчика, который возглавлял министерство энергетики с 2013 года. Этому предшествовало расследование КГБ, по итогам которого была выявлена причастность Потупчика к созданию семейного бизнеса по поставке стройматериалов. Об этом в эфире белорусского ТВ рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик.

По его словам, не так давно Александр Лукашенко поручил разобраться с информацией, которая касается министра энергетики лично и его родственников. И сотрудники КГБ проверили эти сведения и установили, что члены семьи Владимира Потупчика поставляли стройматериалы по завышенным ценам на объекты строительства, а сам министр покровительствовал этому бизнесу.

«Это способствовало обогащению, незаконному получению прибыли», - отметил Вакульчик. В итоге президент принял решение уволить министра энергетики.