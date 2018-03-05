В Минске пьяный водитель врезался в Honda и троллейбус, а затем пытался убежать

Сегодня утром на улице Острошицкой в Минске водитель автомобиля Peugeout, в крови которого впоследствии выявят 3,4 промилле алкоголя, врезался в Honda, а затем попытался скрыться и протаранил на перекрестке троллейбус. Подробности ДТП рассказали в столичной ГАИ.

Очень пьяный водитель Peugeot 207 двигался по улице Острошицкой со стороны проспекта Независимости. Пимерно в 9:20 возле дома №11 он врезался в автомобиль Honda. Несмотря на происшествие, 41-летний мужчина продолжил движение и на перекрестке Острошицкой и Гинтовта въехал в троллейбус, стоящий на красный сигнал светофора.

В ГАИ уточнили, что троллейбус только выехал из депо, и пассажиров еще не было - в нем находились лишь водитель и два контролера. Они и еще один очевидец не дали нарушителю убежать и вызвали ГАИ. Водителя Peugeot отвезли на медосвидетельствование, в итоге которого в крови мужчины выявили 3,4 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.