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03. 05. 2018

В Минске пьяный водитель врезался в Honda и троллейбус, а затем пытался убежать

Источник фото: ГАИ Минска

Сегодня утром на улице Острошицкой в Минске водитель автомобиля Peugeout, в крови которого впоследствии выявят 3,4 промилле алкоголя, врезался в Honda, а затем попытался скрыться и протаранил на перекрестке троллейбус. Подробности ДТП рассказали в столичной ГАИ.

Очень пьяный водитель Peugeot 207 двигался по улице Острошицкой со стороны проспекта Независимости. Пимерно в 9:20 возле дома №11 он врезался в автомобиль Honda. Несмотря на происшествие, 41-летний мужчина продолжил движение и на перекрестке Острошицкой и Гинтовта въехал в троллейбус,  стоящий на красный сигнал светофора. 
 
В ГАИ уточнили, что троллейбус только выехал из депо, и пассажиров еще не было - в нем находились лишь водитель и два контролера. Они и еще один очевидец не дали нарушителю убежать и вызвали ГАИ. Водителя Peugeot отвезли на медосвидетельствование, в итоге которого в крови мужчины выявили 3,4 промилле алкоголя.
 
 
Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.
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