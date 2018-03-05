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03. 05. 2018

Абитуриентам разрешили поступать с прошлогодними сертификатами ЦТ

Во время подачи документов на поступление в вуз в этом году абитуриенты смогут использовать сертификат централизованного тестирования за 2017 год. Об этом сообщил заместитель министра образования Вадим Богуш на пресс-конференции в четверг, 3 мая.

смотрите также В первый день прошли регистрацию на ЦТ более 2,2 тыс. абитуриентов
В начале прошлого года президент Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в Беларуси изменились правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Теперь абитуриенты смогут сдавать централизованное тестирование сразу по четырем предметам, а срок действия сертификатов ЦТ продлевается до двух лет.
 
Таким образом, абитуриент, который сдавал тестировании в 2017 и 2018 годах, может предъявить приемной комиссии сертификат с лучшим результатом. При этом Вадим Богуш напомним, что в этом году проходные баллы будут выше. Ранее Минобразования увеличило пороговые значения по первому предмету испытания на пять баллов. 
 
«На это нужно обратить внимание, когда абитуриенты будут формировать документы», - отметил чиновник.
 
Ранее Телеграф рассказывал, какие минимальные баллы на централизованном тестировании будут действовать в 2018 году.
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