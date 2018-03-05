Великобритания не планирует открывать визовый центр в Минске

Великобритания не собирается открывать свой визовый центр в Минске. Как сообщила в четверг, 3 мая, посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб, открытие визового отдела при британском дипломатическом представительстве в столице Беларуси в ближайшее время не планируется.

На сегодняшний день власти Великобритании не видят целесообразности в открытии такого центра. «У нас нет планов по открытию визового офиса в Минске», - заявила Фионна Гибб.

Также дипломат подчеркнула, что открыть британскую визу несложно, если внимательно прочитать все рекомендации и четко следовать им. Например, чтобы получить гостевую визу, белорусам нужно подождать до 15 рабочих дней.