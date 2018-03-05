Глава КГБ рассказал, за что задержаны начальники инспекций природоохраны

Александр Лукашенко уволил начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ был подписан накануне, 2 мая. Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, за что были задержано руководство инспекции природоохраны.

Во время послания народу и парламенту президент Александр Лукашенко поручил разобраться с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, где «обнаглели до такой степени, что браконьеры там уже появились». «И один случай произошел. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. […] Вы что, с ума там посходили?» - говорил президент.

После такого заявления сотрудники КГБ начали проверку Госинспекции и всего за несколько дней установили причастность должностных лиц к получению взяток, превышению служебных полномочий и игнорирования фактов браконьерства.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что на сегодняшний день возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира и 22 браконьера. При этом он подчеркнул, что цифры не окончательные и могут еще измениться. Под стражей находятся начальник Витебской областной инспекции Василий Лемешев, начальник Мозырской межрайонной инспекции Владимир Логимахов и его заместитель Александр Красюк. Сейчас задержанные дают показания.

«Они рассказывают, как действовали эти схемы. В том числе то, что обозначал глава государства, что развозили по адресам добытые браконьерским путем объекты животного и растительного мира», - отметил он.