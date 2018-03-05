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03. 05. 2018

Глава КГБ рассказал, за что задержаны начальники инспекций природоохраны

Александр Лукашенко уволил начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ был подписан накануне, 2 мая. Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, за что были задержано руководство инспекции природоохраны.

Во время послания народу и парламенту президент Александр Лукашенко поручил разобраться с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, где «обнаглели до такой степени, что браконьеры там уже появились». «И один случай произошел. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. […] Вы что, с ума там посходили?» - говорил президент.
 
После такого заявления сотрудники КГБ начали проверку Госинспекции и всего за несколько дней установили причастность должностных лиц к получению взяток, превышению служебных полномочий и игнорирования фактов браконьерства.
 
Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что на сегодняшний день возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира и 22 браконьера. При этом он подчеркнул, что цифры не окончательные и могут еще измениться. Под стражей находятся начальник Витебской областной инспекции Василий Лемешев, начальник Мозырской межрайонной инспекции Владимир Логимахов и его заместитель Александр Красюк. Сейчас задержанные дают показания.
 
«Они рассказывают, как действовали эти схемы. В том числе то, что обозначал глава государства, что развозили по адресам добытые браконьерским путем объекты животного и растительного мира», - отметил он.
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Коррупция
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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